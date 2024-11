Yotuel da la cara por Beatriz Luengo ante los ataques de Willy Toledo: "No tiene escrúpulos"

Willy Toledo y Beatriz Luengo protagonizaron un tenso rifirrafe en las redes sociales después de que el actor llamara "gusano" a Yotuel, el marido de la cantante y padre de sus hijos. El actor utilizó su cuenta de X (Twitter) para insultar al cantante y su familia con frase como "oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano", "es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas" o, dirigiéndose a Beatriz, "tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami".

Tras unos días complicados en los que Beatriz confesó sentir miedo por cruzarse con Toledo en España y anunciar medidas legales para defenderse de sus ataques, Yotuel ha roto su silencio con unas declaraciones en Espejo Público. "La retórica usada por Willy Toledo es la que ha usado durante muchos años. Estamos acostumbrados a que personas como él nos ataquen, no nos molesta, es su opinión. Hay libertad de opinión. Para eso estamos luchando en Cuba, para que haya una democracia y la libertad de criterio sea válida", aseguró en el programa de Susanna Griso.

"Cuando pasas la franja y te metes a insultar, te metes con menores de edad como son mis hijos, quitas cualquier tipo de precaución para un niño menor, ya ahí pasas la barrera de mi libertad. Estamos en presencia de un tipo que no tiene escrúpulos. Es el 'vale todo'", añadió. El cubano aseguró estar "acostumbrado a personas como él: racistas, fascistas y machistas que intentan imponer el ‘yo si puedo' y minimizar a una madre como es Beatriz".

Yotuel confirmó que está en marcha la denuncia contra Willy Toledo, aunque no descarta dialogar educadamente con él algún día: "Simplemente le diría que su opinión es eso: su opinión. La mía es la mía. Yo respeto su opinión, siempre y cuando no dañe la moral ni intente hacer daño por hacer daño", dijo, y añadió: "Están llenos de odio, resentimiento y mentiras. No se puede hablar. Soy cubano, he nacido con la dictadura, sé cómo viven. Te encuentras a alguien como él, que rebate todo con tanta frivolidad... No hay que ser cubano, hay que ser humano", reflexionó el artista.