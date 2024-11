Broncano mintió: la verdad sobre lo que ocurrió durante la visita de Jorge Martín a 'La Revuelta'

La oportunista polémica entre La Revuelta y El Hormiguero parece estar lejos de zanjarse. El pasado jueves 21 de septiembre, David Broncano acusaba a su competencia directa de "presionar" y "amenazar" a los famosos para impedir que acudiesen al plató de la pública. Según la versión de Broncano, el formato de las hormigas, producido por 7 y acción, llevaría realizando estas prácticas desde hace años y ha sido ahora, coincidiendo con la controvertida declaración de Aldama, cuando han decidido hacerlo público.

Valiéndose de un malentendido entre representantes, Broncano aseguró que el programa de Pablo Motos había frenado una entrevista que tenían preparada con el campeón de Moto GP, Jorge Martín. Sus palabras exactas fueron: "Iba a venir. De hecho, está aquí abajo, y, como un rato antes, nos han dicho que en El Hormiguero se habían enterado de que Jorge Martín venía primero aquí. Como no quieren que nadie vaya antes aquí que allí, han movido sus hilos. Ellos tienen formas de presionar en estas cosas, y nos ha dicho Jorge que no podía hacer el programa porque, si no, pasarían algunas cosas".

El programa de Antena 3 no tardó en reaccionar en redes sociales explicando lo sucedido y calificando de "malentendido", la situación que se había vivido: "Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación", explicaba el programa en redes sociales.

Sin embargo ahora hemos descubierto que Broncano no ha contado toda la verdad sobre lo que sucedió aquella tarde en el teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el programa, pues tal y como explica el digital Blupper, "sí que hubo llamada tanto de El Hormiguero como de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, y de los representantes del piloto. Sin embargo, no era para lanzar amenazas, sino para recordar que Martín tenía un acuerdo de prioridad" que se tendría que respetar por contrato.

Según señalan fuentes al citado medio, la entrevista estaba prevista para que fuese a Pedro Acosta, en lugar de a Jorge Martín, sin embargo, la organización de La Revuelta pidió cambiar un invitado por otro y uno de los representantes dio el visto bueno sin consultar al otro, quien había gestionado el acuerdo de exclusividad con El Hormiguero. En el momento en el que Martín anunció por redes su visita al programa de Broncano, se realizaron las primeras llamadas.

A diferencia de lo que se ha contado, las llamadas ocurrieron después de la grabación, por lo que Broncano mintió cuando aseguro que la entrevista se había frenado por amenazas. Efectivamente, la charla entre el presentador y el piloto se produjo, engañando a los espectadores cuando se disculpó con el público asistente en el plató por haberse quedado sin entrevista. Simplemente se hizo por respetar un contrato de prioridad, cuyo incumplimiento podría haber puesto en un aprieto a todos.

Acuerdo con Atresmedia

Aunque se ha señalado despiadadamente a Pablo Motos y a su productora, esto va más allá de ellos pues Dorna, la empresa organizadora del Mundial, tiene un acuerdo con Atresmedia para la emisión de tres grandes premios de Moto GP. Por este motivo, es lógico que los programas del grupo de comunicación tengan preferencia frente al resto. Las mismas fuentes dejan claro que la competencia entre ambos programas es sana y de hecho, señalan que la entrevista de Jorge Martín se podrá emitir una vez haya realizado su visita con Motos el próximo 27 de noviembre.

También hay incongruencias en la versión ofrecida por TVE, que prefirió abrir sus matinales con esta noticia en lugar de con Sánchez y las mascarillas. Según la pública, efectivamente la entrevista se grabó, pero difiere en cuanto a las fechas: según la versión que ofreció Adela González en Mañaneros este viernes 22 de noviembre, la Corporación pactó la visita de Martín el 8 de noviembre, fecha que no coincide con la información aportada por el resto de implicados.

Más allá de todas estas medias mentiras y campañas de humo para tapar noticias de mayor calado, lo cierto es que octubre no está siendo un buen mes para La Revuelta. Después de semanas liderando frente a Motos, el programa de la pública ha ido decayendo en interés, y por tanto sus datos se han visto mermados. Esta semana, de hecho, no ha conseguido liderar en ninguno de los cuatro días que se emite.

Otro cambio de versión

El más elegante y cauto en todo este asunto ha sido el propio Jorge Martín, que aunque se disculpaba con el programa de Broncano por las molestias causadas, confirmaba que espera que su entrevista pueda emitirse en algún momento. "Fue una gran noche", escribió el piloto sobre su visita.

Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo. — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 22, 2024

Estas declaraciones provocaron que la cuenta oficial del programa volviese a pronunciarse y confirmase, aunque no de forma directa, que la entrevista efectivamente se grabó: "Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo", escribieron en redes este viernes.