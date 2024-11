Sin rastro del Rey: Letizia conquista la portada de 'Hola' con su retrato de Annie Leibovitz

Hola ha elegido el retrato realizado por Annie Leibovitz a la reina de España para ilustrar su portada de este miércoles. A toda página, sin ni una solo fotografía más, y un titular que describe, en una palabra, la opinión de la revista sobre este trabajo: "Su retrato más espectacular". Lo curioso es que la publicación se "olvida" de la otra mitad del retrato, la que protagoniza el rey de España. Lecturas hace exactamente lo mismo pero a menor tamaño.

Después, ven páginas interiores, vemos el díptico de dos imágenes tal y como ha sido concebido. De ahí la oscuridad que rodea al monarca y la luz que ilumina a la reina. Hola destaca detalles como la presencia del reloj del pastor sobre la chimenea adquirido por Fernando VI, la puerta abierta como en "Las meninas" de Velázquez o la ausencia de atributos reales en la reina. Ni tiara ni banda. Según la conservadora del Banco de España, Yolanda Romero, "estos elementos no son necesarios en ese proceso de entronización fotográfica que opera Leibovitz para proclamar su majestad".

Ana de Armas y el hijastro del dictador de Cuba, de compras por la Milla de Oro madrileña

Hola ofrece la segunda entrega de la exclusiva que dio la semana pasada anunciando que la actriz Ana de Armas sale con el hijastro del sátrapa cubano Díaz Canel. La revista publica cuatro nuevas fotografías en las que vemos a la pareja paseando por Madrid durante una jornada de compras nada menos que por la llamada milla de oro, la zona del barrio de Salamanca en la que tienen su sede firmas como Gucci o Celine, aptas para bolsillos pudientes o familiares de dictadores.

En las imágenes, Manuel Anido, el flamante novio y asesor del régimen comunista es el que porta las bolsas con las compras mientras charla con Ana, impecablemente vestida con una elegante capa de marca y bolso de Louis Vuitton.

Las Campos, enfrentadas por la herencia de su madre

Semana aborda un asunto espinoso que tiene a Teresa Campos como protagonista: su herencia. Un año después de su muerte, la revista asegura que el reparto de sus pertenencias ha provocado un enfrentamiento entre sus herederas. Dice la revista que "el desorden a la hora de adjudicar ciertos objetos creó un cisma entre Carmen y Terelu sin precedentes" y que incluso "llegaron a retirarse la palabra".

Sin embargo, Carmen Borrego responde categórica. "De verdad, tonterías no contesto ni una. Entiendo que me llaméis pero no hay ni ha habido nunca ningún tipo de problema". Lo peor de todo es que el objeto de la disputa sería la colección de bolsos que atesoraba la presentadora y que se habría ido quedando su nieta Alejandra. Ella misma publicó varios vídeos con su abuela en los que reconocía que se los estaba llevando poco a poco.

Terelu y el sexo (o la ausencia de él): "Llevo nueve años sin acostarme con nadie"

Diez Minutos dedica su portada a Terelu Campos con una entrevista exclusiva en la que la herencia de su madre apenas se menciona. Ella está a otras cosas: a ser abuela y a buscar un novio. Dice la presentadora que "lleva diez años sin acostarse con nadie". "Ni un tonteo ni un roce, es una decisión personal. Ya no me apetece". "En mi vida he hecho lo que he querido. El sexo está sobrevalorado. Echo más en falta el afecto".

Terelu ha confesado en varias ocasiones que tiene complejo físico después de haber sufrido cáncer en dos ocasiones, y remarca que no quiere "salir de su zona de confort", pero tampoco dar pena. Y también hace referencia a su relación con su yerno, padre de su futuro nieto. "Fenomenal", responde. No está preocupada por el momento que nos tiene expectantes: su encuentro con Mar Flores, la otra abuela. "Ni lo pienso ni me preocupa, ni a ella tampoco, estoy segura. No tengo nada en contra de ella y ella tampoco contra mí. Nuestras vidas han ido en caminos diferentes". Y aclara por qué no acudió a la fiesta baby shower: "No forma parte de mi círculo de amistades".

Cóctel de noticias

Escassi y Sheila celebran el cumpleaños de la abogada de manera apasionada. Semana publica las fotos que recogen el momento contado en Es La Mañana de Federico: su salida de un restaurante abrazados y acariciándose, ella con un vestido de lana que dejaba ver su ropa interior y botas estilo Pretty Woman.

Belén Rodríguez deja la televisión porque le han detectado un tumor en la garganta. La periodista concede una entrevista exclusiva en Semana que ocupa la portada. "Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano".

Ana Boyer no descarta volver a ser madre. Concede en Hola una entrevista para promocionar las joyas de la firma a la que representa y reconoce que se está planteando tener más hijos.

Lara Álvarez presenta a su novio en sociedad. Ya se deja fotografiar con Perico, el piloto que enseña a perder el miedo a volar.

Jorge Martín y su novia influencer, de escapada a La Rioja. Hola cuenta que los dos han viajado a las bodegas de Haro "en medio de la tempestad", en referencia a la jugarreta de David Broncano a Pablo Motos manipulando la información sobre la entrevista al piloto.