La abstinencia sexual de Terelu Campos se hace viral

Las declaraciones de Terelu Campos en Diez Minutos donde cuenta que "llevo nueve años sin acostarme con nadie" han tenido mucha repercusión. Unas declaraciones que algunos han calificado como frívolas pero que no ha hecho más que destapar una situación que le ocurre a muchas mujeres (y más después de una enfermedad), que incluso a la propia Ana Obregón que ayer en Y ahora Sonsoles hablaba de "telarañas" y no por una cuestión física o de autoestima. Terelu Campos acudió con su hermana Carmen Borrego a la entrega de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artesa a título póstumo que le concedieron a su madre, María Teresa Campos.

Gabriela Guillén ha hablado con Es la Mañana sobre unas declaraciones de Bertín Osborne diciendo que ellos hablan "en plan bien". Gabriela nos ha contado que no hablan ni por teléfono ni por whatsapp porque la tiene bloqueada, por lo que hablan solamente por correo electrónico pero que ya lo hacían así cuando eran novios. Hace unos días que se dijo que saldrán todos los pagos que Bertín le ha hecho a Gabriela, a lo que esta le ha pedido que lo aclare porque no es verdad. La comunicación entre ellos no es muy frecuente, pero existe y que conoce la cara de su hijo porque Gabriela le manda fotos de ahí que sepa cómo es físicamente. Como ha comentado el director de Es la Mañana, no solo se ha perdido un año de su hijo sino también un año de prestigio.

Barbara Rey ha salido a desmentir que no se ha operado, que tan solo ha sido un tratamiento estético que quita la grasa, de ahí que saliera sin puntos ni moratones o mentoneras para proteger la zona del mentón/papada.