Hugh Jackman y la mujer por la que se divorció de su esposa, tras 27 años casados

Cuando una pareja deja de convivir después de un largo matrimonio puede ser porque "se les rompió el amor de tanto usarlo", en expresión de una letra de Manuel Alejandro interpretada por Rocío Jurado. Pero hay otra razón de uso habitual en tantos divorcios: y es que haya cuernos de por medio. Más corriente es que el marido "corone" a la mujer, menos, que sea al revés. Es el caso que nos ocupa.

Hugh Jackman, conocido actor por sus secuelas tras estrenar "X-Men", llevaba veintisiete casado con la actriz Deborra-Lee Furness, él ahora con cincuenta y seis años y ella, sesenta y ocho. Se habían enamorado durante el rodaje en 1995 de la serie de televisión "Corelli". Ambos australianos, se casaron a poco de aquel flechazo, en Melbourne. Tuvo ella dos abortos involuntarios, por lo que el matrimonio adoptó primero un varón y después una niña. Su vida en los Estados Unidos era tranquila y en la comunidad cinematográfica de Hollywood representaban formar una pareja sólida y feliz.

Hugh gozaba de gran popularidad desde que representara en la pantalla el personaje de Volverine para la trilogía X-Men. Es la que le permitiría ser un actor cotizado, aunque rodara otras películas de mucho menor impacto. Transcurría 2008 cuando la revista People lo eligió "el hombre más atractivo del mundo". Ya se sabe que esos homenajes no dejan de ser algo exagerados, pues cualquiera puede pensar que entre tantos millones de personas no es de recibo señalar sólo a una en lo que destaque. Pero así sucede en el mundo del espectáculo.

Además de guapo Hugh estaba muy bien pagado por sus películas. Se le atribuía una considerable fortuna. Y unas ganancias que, si en 2010 ascendían a catorce millones de dólares anuales, la cifra aumentaba considerablemente en las siguientes temporadas. Era invitado a festivales internacionales como en 2013 en San Sebastián.

Llegado el año 2023, cuando ensayaba un musical en Broadway, Nueva York, "The music man", anunció que se separaba de su esposa. Era el mes de septiembre y la noticia sorprendió a cuantos conocían a la pareja y a los muchísimos admiradores del galán australiano. Físicamente, esos doce años que Deborra le llevaba a Hugh, le habían pasado a ésta la factura inevitable del paso del tiempo. Mas la causa del inmediato divorcio del matrimonio no era por eso. A su esposa le produjo una terrible depresión, tardando mucho tiempo en superar tan inesperada salida del que era el hombre de su vida.

Ha transcurrido bastante tiempo hasta conocer el motivo por el que Hugh Jackman abandonó a Deborra y a los dos hijos adoptados: fue por otra mujer de la que se había prendado mientras ensayaban el musical "The músic man": la actriz-cantante Sutton Foster.

La relación de Jackman con la coprotagonista de dicho musical fue muy discreta desde un primer momento. Él, sobre todo, la llevó para sí sin contarla a nadie. Su ex se enteraría la última. Es algo corriente, según se dice cuando a uno de los cónyuges lo engañan: lo sabe todo el mundo menos el cuitado.

La aventura amorosa que estamos relatando tenía como ingrediente que tanto Hugh como Sutton estaban siendo infieles a sus respectivas parejas. Porque Sutton estaba también casada, con el guionista Ted Griffin, siendo madre de una niña adoptada. Lo mismo, como contamos, era el caso de Jackman, padre de dos hijos adoptivos.

Aunque desconocida en nuestros lares, Sutton Foster, de cuarenta y nueve años (siete menos que Hugh) es una estrella de los musicales de Broadway. Lo acredita haber recibido muchos premios, como dos Tonys.

Ha transcurrido algo más de un año del divorcio de Hugh Jackman. Su patrimonio era de doscientos veinte millones de dólares, que habrá tenido que repartir con su ex, Deborra y los dos hijos. Mientras tanto, él continúa cada vez más enamorado de Sutton Foster. No han decidido todavía su futuro, es decir, la boda. Ni conviven todavía, según se comenta en Hollywood, aunque se ven regularmente. Prosiguen alejados de los fotógrafos mientras pueden. Aunque los semanarios de chismes no dejan de publicar imágenes de ambos cuando las consiguen, aun con dificultad. Un romance, concluimos, en plena efervescencia.