Eugenia de Borbón brilla en Le Bal de París, y las mellizas de Tita, no

¿Por que no estaban Carmen y Sabina Thyssen en Le Bal de París? Recién cumplidos los 18 años nos preguntábamos por qué no habían asistido a uno de los eventos más glamurosos del año.

Según hemos sabido en Es La Mañana de Federico, han estado de compras en la casa de subastas Subarna de Barcelona, acompañadas de su madre, Tita Thyssen y, según testigos presenciales, también por sendos chavales que podrían ser sus novios. Han ampliado su colección con la adquisición de varias piezas, entre ellas un pene obra de Jaume Plensa, en técnica mixta y collage, que tendría un precio de 4.000 y 6.000 euros y se titula "Sugar". No sería la única pieza adquirida por la baronesa, que también habría sumado a su colección una marina de Modest Urgell, uno de los grandes referentes del impresionismo catalán.

Quienes sí han estado en el Baile de Debutantes celebrado en el hotel Shangri-La de París han sido Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, líder de Coldplay, que le ha quitado el protagonismo a Eugenia de Borbón y Vargas. Bea Cortázar, que coincidió en el avión con Luis Alfonso, Margarita Vargas y su hija, Eugenia. Los padres estaban muy felices, y llamó la atención lo mucho que Eugenia se parece a su madre. Eugenia lució un vestido vintage de Carolina Herrera que se puso su madre en la boda de Alberto de Mónaco, y la tiara fue prestada por la firma V Muse. Por su parte, Apple Martin llevó un vestido de palabra de honor azul cielo confeccionado por el taller de Valentino

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas fueron los protagonistas de la fiesta de Navidad de Ana Rosa. Los asistentes a la fiesta destacaron el buen rollo entre los dos, incluso en el programa Socialité ha mostrado unas imágenes en exclusiva donde se les puede ver a ambos besándose en un restaurante en los alrededores de Mediaset, a la vista de todos, lo cual demostraría que no son solo amigos.

Mientras tanto el viernes Escassi acudió al juzgado porque tenía que mostrar los mensajes de Valerín. No tiene ninguna amenaza directa de ella sino que tiene son pantallazos de una conversación de María José Suárez y Valerín, muy al principio de todo, donde le dice que le pague "porque como me enfade lo voy a hacer en TV". Al final quien fue a TV fue Escassi. ¿Estaba autorizado a enseñar estos pantallazos? No, por tanto ahora solo queda saber si con estas pruebas sigue adelante o se sobresee. A Jiménez Losantos le asombra la caradura que tiene porque utiliza a María José de la forma más vil porque las pruebas no son directas.