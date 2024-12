Selena Gómez y Benny Blanco se casan: "El para siempre empieza ahora"

Parece que tras la noticia del fin del canal de Disney Channel, los personajes de la infancia de muchos están más cerca que nunca. Esta vez la protagonista es Selena Gómez, que a través de sus redes sociales ha anunciado que se casa con el productor musical Benny Blanco.

En el post donde anuncia la gran noticia escribía, "Para siempre comienza ahora", con una colección de fotografías donde se puede ver a Selena con una gran sonrisa y completamente emocionada, donde muestra el anillo orgullosa.

Por lo que podemos intuir por la fotografía, la pedida se hizo en un parque con un precioso ambiente otoñal alrededor mientras disfrutaban de un picnic con el típico mantel de cuadros y la cesta de mimbre con todo lo necesario para celebrar uno de los días que se convertiría en el más especial de sus vidas.

Una historia de amor de película

Aunque oficializaban su relación hace casi un año, la primera vez que trabajaron juntos fue en 2015, cuando Selena realizó su primera colaboración del disco Revival, proyecto que contó con la producción de Benny Blanco en los sencillos "Same Old Love" y "Kill 'Em With Kindness".

La primera vez que pudimos verles juntos, fue también en un proyecto profesional, en 2019, con la canción "I Can't Get Enough", tema en el que podemos verles en el videoclip oficial, el primero juntos.

En 2023 ya comenzaba a haber rumores de su posible acercamiento, y sus seguidores casi lo confirmaron cuando Benny Blanco apareció en la fiesta de cumpleaños de Selena en abril. En agosto lanzó "Single Soon", sencillo producido por Blanco. Fue en diciembre cuando a través de Instagram oficializaron su relación explicando que llevaban seis meses juntos.

¿Cómo se conocieron?, la eterna pregunta de muchos y es que sobre todo en los famosos que rodean al mundo Disney, y en especial con Selena Gómez, siempre ha habido muchos rumores sobre su vida sentimental. Algunos dicen que fue Justin Bieber quién les presentó, aunque como hemos visto, tienen una larga trayectoria profesional en la que no es difícil pensar, que su amor se fraguara a fuego lento.