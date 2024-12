El escándalo no afecta al trabajo de Madame de Rosa: sigue con su vida y anuncia demandas

La influencer Ángela Rozas, más conocida en redes sociales como Madame de Rosa, está pasando por uno de los momentos más difíciles a nivel personal después de que saliera a la luz la situación de suexmarido Miguel, que se encuentra en prisión desde marzo tras sumar, como adelantó ABC, más de 26 antecedentes por robos con fuerza, alunizajes o uso de coches para acceder a establecimientos de lujo.

A pesar de la delicada situación en la que se encuentra, la influencer no ha dudado en volver a su trabajo tras un breve parón, que apenas ha durado unos días. La hemos podido volver a ver en los Premios Forqué, galardón que cada año reconoce las mejores producciones cinematográficas españolas y en los que además de posar en el photocall, se acercó a los medios para comentar cómo se encuentra.

El look elegido para su reaparición fue arriesgado y fiel a su estilo, con un vestido negro, con cut outs, transparencias y con una abertura lateral hasta los pies. El pelo eligió llevarlo suelto y ondulado, con un maquillaje sencillo dejando ver sus facciones. Seguramente uno de los photocalls más duros de su carrera, y aunque ella asegura que está bien porque está "muy bien rodeada" dejó claro que se trata de "un momento complicado".

Al acercarse a los micrófonos de Europa Press, el primer tema que se abordó fue el caso de su exmarido y todo el revuelo en el que se ha visto envuelta en las últimas semanas: "He contratado a un bufete de abogados. Son expertos en todo lo que es derecho al honor, calumnias, injurias, han dicho muchísimas falsedades, muchísimas, y llega un momento en el que yo... Pues no me puedo defender yo sola, así que les tengo a ellos que lo van a hacer", añadía también que le "han aconsejado que no hable más del tema".

Ante todas las noticias que están saliendo sobre ella y su supuesta implicación, ha sido firme y contundente: "Esta es una situación para mí muy complicada y necesito que me ayuden contra todas las personas que han hecho y dicho cosas que no debían". Finalizó haciendo referencia a todas las personas que le han ayudado: "Estoy rodeada de gente que me quiere de verdad y eso es lo que en un momento difícil, te hace estar bien".

Calmada y tranquila, contundente con sus palabras y dejando claro que va a volver a retomar su vida profesional, donde ya hemos podido ver que ha vuelto a subir contenido a sus redes sociales. Así ha vuelto a su nueva normalidad Madame de Rosa.