Emotivo mensaje de Pablo Motos a Raphael tras su percance al grabar 'La Revuelta'

Todo nuestro país está en vilo después de que este martes conociésemos la noticia del ingreso hospitalario de Raphael, de 81 años, tras sufrir un problema cerebrovascular. Todo sucedió sobre las 19:30 de la tarde cuando el artista se comenzó a sentir mal durante la grabación de un programa especial navideño de La Revuelta para TVE y tuvo que ser trasladado urgentemente hasta el hospital.

El día anterior, el cantante había visitado al programa de la competencia, El Hormiguero, para hablar sobre con Pablo Motos sobre los dos conciertos que había previstos para este 20 y 21 de diciembre en Madrid y que por el momento están en aire hasta que se de a conocer un comunicado oficial, que será emitido a lo largo de la mañana de hooy miércoles 18 de diciembre. En dicho comunicado se espera que se pueda ofrecer más información sobre el estado de salud del cantante, aunque sabemos que los neurólogos descartan que haya sufrido un ictus. Se trata de un incidente que ha sido pasajero y por lo que le están haciendo pruebas, pero la recuperación parece favorable. El representante del cantante ha hablado con 'Vamos a ver' donde ha explicado que el artista se encuentra bien, que su familia está tranquila, y que se trataría de un episodio cerebrovascular pasajero que no tendría consecuencias en la salud del icónico cantante de Linares.

El propio Pablo Motos hacía referencia al ingreso del cantante durante el programa de este martes, deseando una pronta recuperación y enviándole todo su cariño: "Me imagino que si no estáis al tanto de las noticias os vais a enterar ahora. Raphael, que estuvo anoche aquí de invitado en nuestro programa, hoy se encontraba haciendo un programa especial de La Revuelta cuando se ha empezado a sentir mal y ha tenido un fallo cerebrovascular, un ictus, y se lo han llevado rápidamente", dijo el presentador durante su entrevista a Antonio Orozco, que también mostró su apoyo.

Según la información aportada por el propio Pablo Motos, "parece que las pruebas van bien" por lo que su pronóstico es favorable.

Apenas unas horas antes, el propio Raphael hablaba en el programa de las hormigas sobre su buena salud y el trasplante de hígados que hace 20 años le cambió la vida: "Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico".

Por su parte, Antonio Orozco confesó haberse quedado "en shock" al recibir la noticia, pues tiene una relación muy estrecha con el de Linares: "Nos hemos quedado todos en shock. Yo a Raphael le quiero mucho y tengo una amistad muy bonito con él. Yo he escrito a su familia, y como era de esperar, a mí personalmente no me han contestado (...) Raphael es una de las mejores personas que he visto en mi vida. Es uno de los mejores artistas que he conocido y que más me ha impresionado en directo".

Pablo Motos también ha aprovechado para mandar "toda la fuerza del mundo" a su familia: "Muchos besos Raphael, muchos besos a toda la familia. Estamos todos deseando que sea un susto. Ayer justo me estuvo enseñando a bailar e, incluso, grabamos un vídeo juntos en el que él me enseña su paso viral y el cual yo hago fatal", concluyó el presentador.

Grabación de un especial en TVE

La cuenta oficial de La Revuelta ha emitido un breve comunicado en el que aclaraban que el programa emitido este martes se grabó el 13 de diciembre y las grabaciones en las que participaba Raphael estaba previstas para emitirse en Navidad: "Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto. Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento sólo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto. El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre", han escrito en X.

Eran aproximadamente las 19.30 horas cuando han llegado los médicos al citado teatro, ubicado a unos pasos de la Gran Vía y donde se graba habitualmente el espacio de TVE. El equipo del programa ha llamado a emergencias al ver que el intérprete se encontraba mal. Se han trasladado de inmediato al menos dos ambulancias y dos del SAMUR completamente equipados que han atendido al cantante y lo hasta trasladado de urgencia al hospital.