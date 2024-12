Iker Casillas vuelve a ser portada, pero por cuestiones familiares

A Ana Obregón se le reconocen numerosos méritos. Entre ellos, ser la mujer que consiguió que la prensa (en general, no acotar sólo a prensa rosa) respetara a los menores. Ella decidió cuándo y cómo podían aparecer en los medios sus descendientes y la prueba está en la portada de Hola de este miércoles, en la que vemos a la polifacética artista posando con su bebé.

Anita, "la niña que le ha devuelto las ganas de celebrar", la camina perfectamente y guarda un enorme parecido con su padre, el malogrado Aless Lequio. Su orgullosa abuela, que durante la convalecencia de su hijo ni siquiera celebraba la Navidad, vuelve a abrir las puertas de su casa ahora que tiene motivos para la alegría. Una alegría que, confiesa Ana, es relativa. "Tengo un cuidado con ella exagerado. Tengo muchísimos miedos que no tenía antes. No era consciente de que, de repente, en la vida, de un día para otro ya no estás".

Ana, que asegura que la primera palabra de la niña ha sido "papá", anuncia en esta exclusiva que ha puesto a la venta la casa familiar de Mallorca: "Me da mucha pena, pero es que al final hay que saber despegarse. Mi ilusión ahora es comprar una casita en el norte. No sé si en Cantabria o en Asturias, estoy buscando".

La biógrafa de Juan Carlos I retrata a la infanta Elena con motivo de su cumpleaños

Laurance Debray, se supone que el nuevo fichaje de Hola, dedica dos páginas a contar cómo ve ella a la infanta Elena, que cumple 61 años el próximo 20 de diciembre. Debray, conocida como "la biógrafa de Juan Carlos I", habla de Elena como la niña que despertaba en su padre "mucha ternura y cariño". "Siempre permanecerán muy unidos, muy solidarios, en los momentos de alegría y de pena".

Quizá el idioma nativo, el francés, hace que Laurence falle en la escritura. Dice que "Elena llevaba la vida normal de una niña privilegiada". Habla de la "fuerza de su carácter". "Su niñera autoritaria tiene dificultades para domarla". Asegura que "no tengo ganas" era una frase que no se podía pronunciar en La Zarzuela."Hoy me impresiona su disciplina", escribe Debray. "No conoce la pereza ni el abandono". Asegura que su agenda siempre está llena. Trabajo por la mañana y caballos por la tarde, si no tiene que entregar algún premio o acudir a una fundación benéfica. "No sé cómo soporta este ritmo, y más aún, lo hace con buen humor, transformando una obligación en una satisfacción".

Y que Elena "está a la espera de poder ir a Valencia. Debe pedir autorización a la Casa Real". Pero riza el rizo la autora cuando habla de la situación "extraña" de la infanta: "Su vida transcurre al margen de la Zarzuela, pero sigue sujeta a los dictados de la Casa Real. Es una situación muy jerárquica y hermética. Tiene un pie dentro, por ser infanta de España y miembro de la familia del Rey por nacimiento, y un pie fuera, por estar excluida de la Casa Real y del organigrama oficial". Y sigue: "¿Imaginaba que un día su hermano la excluiría a ella y a su hermana del lugar donde creció? Fue como cortarla brutalmente de su destino". Y remata, mencionando al Emérito: "Esta vez, de nuevo, Juan Carlos no estará con los suyos. Esta ausencia deja un vacío doloroso para Elena". Según Debray pasará la Navidad con la reina Sofía (Debray dice "su madre") y el Año nuevo con su padre. "Nunca lo ha abandonado. La distancia no ayuda".

Iker Casillas y Sara Carbonero, juntos por sus hijos

Íker Casillas es portada de Semana una vez más, aunque en esta ocasión no porque le hayan cazado saliendo de un garito con María José Suárez. El futbolista aparece acompañado de Sara Carbonero, la madre de sus hijos, con la que ha acudido a la tradicional función navideña del colegio en el que estudian los niños.

Han pasado casi cuatro años desde que se divorciaron pero mantienen una relación cercana, asegura la publicación. Los dos llegaron por separado a la celebración pero se marcharon en el mismo coche. Íker acompañó a su mujer a casa.

María José Suárez habla de "sus intimidades"

Diez Minutos recoge unas declaraciones de la modelo desmintiendo por enésima vez que esté saliendo con Íker Casillas. Algo que nadie ha afirmado. Se habla de encuentro, de salidas juntos o incluso de posibles magreos. Pero nadie ha publicado que se hayan comprometido y vayan a casarse. Según María José, "no hay nada más con Íker ni lo habrá. Yo tengo que estar soltera en 2025. llevo diez años enlazando una pareja con otra y ahora estoy así encantada. Sola no quiere decir que esté aquí… Tengo amigos con intimidades, quiero relaciones íntimas, no quiero enamorarme".

Los reyes de Holanda, de cumpleaños en Madrid

Hola amplía con fotos las exclusivas de Ok Diario e Informalia anunciando que los reyes de Holanda y los de Dinamarca han viajado recientemente a España para acudir al cumpleaños de los dueños del imperio farmacéutico Boehringer Ingelheim. En las imágenes sólo vemos a los Holanda, o a parte de ellos. El rey Guillermo, vestido de paisano, y dos de sus hijas: Amalia, la heredera, y Alexia, la mediana. Las dos con abrigazos, seguramente de Max Mara.

Según Hola, al igual que hicieron Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, los soberanos holandeses se han alojado en el Hotel Santo Mauro, al que llegaron el sábado 14 de diciembre por la tarde. A las 19 horas partieron hacia el lugar de la celebración, la finca Soto Mozanaque. El domingo, Guillermo y sus hijas se marcharon antes de comer en un avión que partió del aeropuerto de Barajas, cargados con bolsas diversas, una de ellas de una tienda especializada en artículos de caza. No olvidemos que el monarca holandés estuvo en España hace unos días practicando esta actividad en la Finca La Ventosilla de Toledo, tal y como contó en exclusiva Libertad Digital.

Poco se sabía de la lista de invitados, entre los que, según Hola, figuran la duquesa de Medinaceli, Pablo Hohenlohe con María del Prado o parte de la familia de Juan Abelló y Ana Gamazo.

Cayetano Rivera: así será su vida lejos de los ruedos

Diez Minutos explica cuál va a ser el futuro de Cayetano Rivera ahora que ha anunciado su retirada progresiva de los ruedos. Según la revista, el torero planea vivir entre Sevilla y Oporto, ciudad en la que reside su novia, María Cerqueira. Con ella "imagina y plantea su futuro".

En Lecturas por su parte explican cómo va a ser la nueva vida de su ex, Eva González, ahora que se ha divorciado del diestro. Según esta publicación, la presentadora ha comprado a Cayetano parte de los terrenos en los que iban a construir su casa en Mairena de Alcor. Una finca sevillana de más de mil metros cuadrados de la que ahora va a ser propietaria única.

Cóctel de noticias

Kate Middleton, portada de Semana. La revista habla de la "nueva realidad" de la princesa británica, refiriéndose a su futuro en la Corona. Dice Semana que el haber terminado su tratamiento de quimioterapia pone sobre ella presión como futura reina. Un poco pronto, que sepamos Camilla sólo tenía neumonía y ya se ha recuperado.

Visita histórica de los reyes a Italia. Hola define a Letizia como "la reina de la Navidad" y publica un reportaje con una docena de fotos en las que vemos todos los looks que ha lucido nuestra soberana durante la visita oficial.

Sofía de Borbón debuta en solitario. La hija pequeña de los reyes ha amadrinado un nuevo curso de fotografía en la Galería de las Colecciones Reales y las revistas recogen imágenes con sus gestos espontáneos. Cada vez que hay un estreno, eligen en blanco.

Lázaro Rosa-Violán, protagonista de las maravillosas casas de Hola. El interiorista más demando enseña su casa de Barcelona, una palacete fabuloso que ha reconstruido y decorado con mucho gusto. Con despacho en Madrid y la Ciudad Condal, ahora prepara la apertura de su nueva casa en París.

Dani Martín y María Hervás consolidan su relación. Semana y Diez Minutos publican varias fotos del cantante paseando por Madrid con la actriz. Ellos, ni confirman ni desmienten.

Borja y Blanca, tan unidos como siempre. O "más unidos que nunca", como reza el titular de Semana. La pareja, que se ha hecho fuerte a pesar de los muchos impedimentos puestos por Carmen Cervera, aparece en unas fotografías yendo a recoger a sus hijos al colegio.