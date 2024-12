Julianne Moore confiesa su fascinación por El Corte Inglés

Julianne Moore es una enamorada de España, sobre todo después de que pasara una larga temporada viviendo en el barrio de Salamanca de Madrid durante el rodaje de La habitación de al lado, dirigida por Pedro Almodóvar. La actriz ha confesado su pasión por la capital en multitud de ocasiones pero hay un rincón en concreto que le enamoró durante su estancia en nuestro país: El Corte Inglés de Goya.

En una entrevista en el programa estadounidense Watch What Happens Live with Andy Cohen, Moore reconoció que es adicta a visitar supermercados, especialmente estos grandes almacenes. "Siempre he hablado públicamente de ello. El Corte Inglés, en Madrid, por lo que a mí respecta es el mejor supermercado del mundo", aseguró.

Durante la entrevista, le preguntaron el motivo de su amor por El Corte Inglés a lo que ella contestó fascinada: "¡Todo!". "Tiene pastelería, flores, pescadería, comida congelada, es muy bonito. Además es enorme, tiene muchos departamentos donde puedes hacer de todo", añadió. Entre bromas, el presentador apuntó que los hombres "son muy guapos además". "¿En Madrid? ¡Sí!", confirmó la actriz en español.

Que Julianne Moore no ha superado El Corte Inglés, me meo pic.twitter.com/7kzppCscIA — Snow 🏳️‍🌈🇮🇨 (@SnowFey) December 17, 2024

No es la primera vez que Julianne Moore muestra su fascinación por El Corte Inglés. En una entrevista para Vogue, reconoció que acudía todos los días. "Me encanta. Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: 'Julie, no necesitas ir otra vez'. Vino mi marido a visitarme y le dije que tenía que ir a conocer el mejor supermercado del mundo", confesó la actriz, que vivió durante cinco meses en la capital, que se enamoró de muchos rincones de Madrid como el Museo del Prado, entre otros.