Óscar Casas no se pierde el concierto de Ana Mena en Madrid tras confirmarse su relación

Ana Mena ha puesto el broche de oro este domingo a su tour 'El gran bellodrama' con un concierto en el Wizink Center de Madrid, con el público entregado y que no ha dejado de cantar las canciones más populares de la cantante malagueña como 'Música ligera', 'Las 12', o 'Madrid City' en el que sorprendió a sus incondicionales con invitados de excepción como Abraham Mateo -con el que cantó su éxito conjunto 'Quiero decirte'- o la mexicana Belén Aguilera, con la que versionó "Como en un drama italiano".

Ana Mena sorprendió al público que abarrotaba el recinto se vistiéndose de "novia a la fuga que solo se casa con su público", presumiendo de figura con un atrevido y original look nupcial: "No sabéis lo que ha sido preparar esto. Os quiero dar las gracias por estar aquí en esta noche especial para mí. Hemos querido ponerle todo el corazón, esfuerzo, sacrificio y el tiempo que no teníamos para cerrar esta etapa de la manera más elegante que se nos ha ocurrido, que era una boda" ha explicado al arranque del show, en el que no solo hubo música sino también espectaculares coreografías con un cuerpo de 16 bailarines, consagrándose como una de las grandes artistas del momento.

Óscar Casas durante el concierto de Ana Mena en Madrid

En las gradas contó con un invitado muy especial, Óscar Casas, que una semana después de que el programa Fiesta destapase su relación con unas reveladoras fotografías besándose apasionadamente en plena calle, ha querido arropar a su chica en su fin de gira. El actor, que acudió acompañado por su hermano pequeño, Daniel, se mostró de lo más feliz y sonriente a pesar de que intentó pasar inadvertido mezclándose con el público, aunque rápidamente las redes sociales se llenaron de imágenes suyas arropando a Ana en su noche más especial y donde no ha dudado en cantar las canciones de Ana, a la que conoció hace varios meses en el rodaje de la película 'Ídolos' y con la que por el momento se desconoce cuándo comenzó su relación.