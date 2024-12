Luisa Martín, la Juani de "Médico de familia", vive sin pareja junto a su hijo Bruno

Hay actores que bordan ciertos papeles, se les reconoce por algún personaje, y han de superar otros trabajos para no ser siempre identificados con aquel que le proporcionó una duradera popularidad. Es lo que le ha pasado a una excelente, muy querida actriz, Luisa Martín. ¿A que la recuerdan por aquella larguísima serie titulada "Médico de familia"? Fue la entrañable chacha de la familia, "la Juani", pendiente siempre de cuanto sucedía en aquella casa. Sus compañeros de rodaje la adoraban. No sólo por su bonhomía: es que guisaba de maravilla y en las secuencias cuando los actores tenían que comer o cenar, cuanto se llevaban a la boca eran platos cocinados por "la Juani", es decir, Luisa Martín. No eran viandas traídas del catering.

Luisa se ha curtido sobre todo en series de televisión y en programas como "Un, dos, tres…", otro con Pedro Ruiz, y siempre le estará agradecida a Emilio Aragón por haberla elegido para "Médico de familia". Toda España recuerda prácticamente a la mayoría de sus protagonistas. Y Luisa aparecía regularmente en todos los episodios. Demostraba una naturalidad admirable.

Después ha tenido ocasión de seguir demostrando su talento artístico en teatro, la versión que Juan Echanove protagonizó de la película "El verdugo", en 1999. Y en 2011 como madre de Rocío Dúrcal en una serie biográfica de la recordada estrella. En 2017 Luisa Martín brillaba de nuevo convertida en inspectora de policía en "Servir y proteger". Otra vez nos daba la impresión de "creernos" que era efectivamente una funcionaria pública, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. La virtud que exhiben quienes son actores de raza como es ella.

Una madrileña que cumplirá sesenta y cinco años el próximo veintitrés de febrero, quien procuró siempre llevar una existencia tranquila y discreta. Hemos sabido que estuvo casada con un buen actor asimismo, Joan Llaneras, quienes compartieron reparto en una lejana serie televisiva, "Quién da la vez". Se divorciaron en 2003.

No se supo después nada acerca de su vida íntima. Tampoco Luisa Martín era un personaje habitual de la prensa rosa. Ahora es cuando nos hemos enterado que es madre de Bruno, de veintiún años, al que adora y con quien únicamente comparte vivienda. Es el hijo habido en la relación que Luisa mantuvo con el productor Alberto Bori, separada de él, más según ha dicho, con frecuente comunicación, pendientes ambos de su hijo.

La actriz es una abanderada de las enfermedades raras, colabora con "Médicos sin fronteras" y ha viajado con fines de ayuda a Kenia, Ecuador y Kosovo.