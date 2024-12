Antonio Montiel lleva pintando 50 años, y uno de sus sueños lo ha podido hacer realidad. Se trata de una exposición en su Málaga natal que ha durado todo este año y finaliza el 5 de Enero. El lugar elegido el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. Una exposición antológica al cumplir el 50 aniversario de su carrera.

"Este trabajo me lo encargó el Ayuntamiento de Málaga y no puedo estar mas satisfecho y agradecido. Todo empezó cuando yo era un niño y mi padre llegó a casa con unas revistas y una de ellas la portada era de Marisol cuando ella tenía 18 años. Yo me enamoré y le hice un retrato de aquella publicación que aún lo conservo. Esta exposición es de carácter antológico y retrospectiva, desde que tenía 10 años. Mi fuerte siempre ha sido el retrato y en ella de Marisol hay dos y le he hecho más, también del Rey Don Felipe, que posó el 2016 en el Palacio de la Zarzuela por encargo del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y de Doña Sofia que lo ha prestado para la muestra. Baronesa Thyssen, Montserrat Caballé, Imperio Argentina, Diana Navarro, Sara Montiel y muchos más. También he pintado a Federico García- Lorca por encargo del Ateneo de Madrid. Todos estos y muchos más se pueden ver en la primera planta".

"En la segunda está dedicado al Arte Sacro, estandartes que salen en las procesiones de Semana Santa de Málaga y provincia, y en la tercera obra menos conocidas, de paisajes, interiores, marinas y demás. La verdad es que no paro de trabajar, acabo de terminar el retrato de Jesús Gil, hijo. El resumen del año no ha podido ser más positivo, el día de la inauguración acudieron más de mil personas. Yo estaba emocionado con tantas muestras de cariño, que no lo olvidaré nunca, La clausura será el próximo día 5 de Enero". Así me lo contó.

Enhorabuena.