La fotografía de la polémica: Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne

Gabriela Guillén ha vivido las que sin duda han sido las navidades más especiales de su vida, al pasarlas por primera vez junto a su hijo, que ha cumplido un año recientemente. Aunque estas fiestas suelen ablandar el corazón de las personas, esto no parece afectar a Bertín Osborne, del que la paraguaya y el pequeño no han tenido noticias en estos días tan señalados. Parece que el artista sigue resintiéndose a tener un acercamiento a pesar de las facilidades que le han puesto.

La propia Gabriela ha hablado sobre este tema al ser preguntada en la calle por los reporteros de Europa Press: "Vengo del hospital a ver si el peque se pone bueno, que ha tenido otitis, pero está bien", comentó al preguntarle que tal se encontraba su hijo: "Es el amor de mi vida, tiene mamitis crónica".

Sobre si ha tenido alguna llamada o mensaje por parte de Bertín Osborne, Gabriela se mostró irónica y a la vez, tajante: "¿Esperabais algo?", preguntó dejando claro que ella sabía que no se iba a producir ninguna llamada: "¡Yo no!". En cuanto al juicio que tendrá próximamente con él para determinar judicialmente la paternidad del presentador, la esteticista desveló que será "en enero, pero no sé todavía que fecha" y señaló, una vez más, que ella siempre está "a disposición de lo que diga la justicia y siempre con las puertas abiertas".

Esta reacción tan vehemente de Gabriela podría estar relacionada con la fotografía que apenas unas horas antes publicó Bertín Osborne en sus redes sociales. Una bonita imagen en al que aparece junto al resto de sus hijos disfrutando de las fiesta familiares: en ella posa junto a sus tres hijas mayores, Alejandra Eugenia y Claura Osborne, fruto de su relación con Sandra Domecq, y con Carlos, el segundo hijo que tuvo con Fabiola Martínez.

El artista presume así de unión familiar al margen del cumpleaños del bebé que tiene en común con Gabriela. Además este semana ha reaparecido en Sevilla donde, muy serio y tratando de pasar desapercibido con unas gafas de sol, llegó a la puerta de su domicilio y se negó a contestar a preguntas sobre Gabriela, evidenciando que la relación entre ellos podría no estar pasando por su mejor momento a pesar de que ella siempre le ha tendido la mano.