Juan Peña: "Al 2025 le pido salud y trabajo porque amor tengo"

Juan Peña ha despedido el año trabajando y el 2025 lo ha recibido de la misma manera y con una gran alegría. "Pensaba haberme ido hoy a Jerez, pero me ha salido trabajo y se han ido Sonia y Tristán y yo iré mañana para pasar Los Reyes con mi familia y regresamos el 7. Estoy muy contento porque trabajo no me falta afortunadamente. El año lo despedimos los 3 juntos en la Starlite con Sandra García -San Juan, viendo a los Hombres G y dimos las Uvas, Pablo Carbonell, Irene Villa y Juan Magall. Lo pasamos muy bien, a mi hijo le dio dolor de estómago, porque comió demasiadas chucherías".

"El 2024 ha sido un año muy bueno, he tenido mucho trabajo tanto en España como fuera, Colombia, Republica Dominicana entre otros. El single de "A MIS AMIGOS", está funcionado muy bien, habla de la amistad. Al 2025 que acaba de comenzar le pido salud y trabajo, solamente porque amor tengo. Sonia y yo llevamos juntos 14 años, Tristán tiene 9 , es un Niño muy bueno, y en Mayo hará la Comunión", me comentó.

Carlos Pérez Gimeno y Juan Peña

"Yo siempre estoy dispuesto a trabajar. Lo que pido de corazón es que, a todos los damnificados por la Dana que recuperen sus casas, es una tragedia terrible. Pido que se acaben las guerras, ya se que desgraciadamente eso es imposible, pero me da mucha pena que el ser humano se lo está cargando todo". Y así nos despedimos.