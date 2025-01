La vida de excesos de Hugh Grant, el galán inglés convertido en psicópata

Esta semana en CelebriChic hablamos de Hugh Grant, el actor inglés que enamoró a varias generaciones con comedias románticas como Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, El diario de Bridget Jones o Love Actually y que con el inevitable paso del tiempo decidió explorar otros personajes y géneros alejados de su encasillada imagen de galán.

En el thriller psicológico Heretic, dirigido por Scott Beck y Bryan Woods, interpreta al Sr. Reed, un hombre normal a primera vista que termina mostrando su verdadera cara tras recibir la visita de dos jóvenes mormonas.

"Me he hecho demasiado viejo, gordo y feo para hacer más comedias románticas, así que me han ofrecido cosas más interesantes", explicó en una entrevista. Este cambio en los proyectos en los que participa le ha dado una gran satisfacción, además de suponer una evolución lógica en su carrera. "He mejorado un poco. Me he vuelto menos malo después de tener hijos, casarme y estar más feliz".

En esCine repasamos la carrera de Hugh Grant y su agitada vida amorosa no exenta de escándalos sexuales.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchado aquí.