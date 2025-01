Las mellizas de Tita Thyssen debutan en solitario en la portada de 'Hola'

Las mellizas de la baronesa Thyssen ya vuelan solas en la prensa del corazón. Por primera vez posan sin su madre en la portada de Hola, que ha seguido sus pasos desde que eran niñas. Ahora tienen 18 años y con esta exclusiva confirman que han llegado a este mundo para quedarse. Porque podrían perfectamente no salir pero han elegido lo contrario. Bienvenidas sean.

Carmen y Sabina han sido fotografiadas en su casa de Andorra, país en el que han pasado las fiestas. Tita Thyssen sí hace declaraciones aunque no salga en la foto. Asegura que no han viajado a Suiza porque Carmen quería ver a sus amigos, pero que tanto Borja como Blanca y sus hijos la llamaron desde Gstaad por Navidad. "Mis hijas tienen confianza para contarme cualquier cosa, esa es la relación que tuve con mi madre", explica la baronesa. Y sigue siendo picajosa con el tema de su paternidad: "Desde pequeñas conocen su historia, he hablado claramente siempre de todo. Hoy día somos padres modernos que hablamos con nuestros hijos".

Luego, cada una de las dos responde a las preguntas de la revista. Primero Carmen, la heredera. Dice que se lleva muy bien con su hermana y que está encantad en la Universidad, que echa de menos la calidez de su casa ahora que vive en una residencia de estudiantes pero que lo compensa estudiando lo que le gusta. "ADE y Relaciones Internacionales combina perfectamente mis intereses. Me interesa mucho cómo la gestión estratégica puede conectar con un enfoque global y cultural. Son herramientas que me servirán para construir proyectos sólidos e impactantes en el futuro". Qué maravilla tener hijos que hablen así. Incluso que respondan cuando se les habla.

Añade Carmen que el consejo que le da su madre es: "Sé siempre auténtica contigo misma". Y un montón de respuestas más que parecen sacadas de un libro de buenas maneras del tipo a "me hacen reír las situaciones divertidas, los momentos fuera de lo común y las bromas cómplices".

Después es su hermana Sabina la que habla. De su hermana dice que "es más estructurada", mientras que ella es "más libre y artística". Y que de su madre admira "cómo transforma su pasión por el arte en algo especial para los demás". O que se considera "muy americana en el sentido de que tengo una mentalidad abierta y un enfoque creativo hacia la vida". Y que no va a los actos porque "prefiere preservar más su intimidad y concentrarse en sus proyectos personales". De su hermano, ni una palabra.

Leonor y Letizia, confidencias antes de que la Princesa embarque

Semana aprovecha la celebración de la Pascua Militar para ilustrar una portada en la que aparecen la reina Letizia y la princesa Leonor caminando por el patio del Palacio Real mientras comparten confidencias.

En unas horas la heredera embarcará en el Juan Sebastián Elcano y pasará seis largos meses alejada de su familia. Su último acto conjunto ha sido este desfile militar, en el que Leonor vistió el traje oficial de guardamarina.

Los nietos de Juan Carlos I viajan a Abu Dabi para festejar con su abuelo

No hay fotos de la celebración del 87 cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dabi, pero sí tenemos varias imágenes exclusivas del viaje que hicieron varios de sus nietos hasta la capital de Emiratos Árabes para homenajearle. Las publica Semana y en ellas vemos a Irene, Pablo y Miguel Urdangarín, caminando por la terminal del aeropuerto con sus respectivas parejas: Juan Urquijo (cuñado del alcalde de Madrid), Johanna Zott y Olympia Bellacasa. Todos ellos facturaron sus maletas junto a Victoria Marichalar, alias Vickyfede, que no tiene novio conocido y que trató de pasar inadvertida con sus gafas de ver y su capucha. Como cualquier joven de su edad, sea familia del rey o no, inmortalizaron el momento con un selfie.

Los Urdangarín también protagonizan la portada de Lecturas, que publica la foto que, según esta revista, nunca quiso ver la infanta Cristina. En ella vemos al que fuera duque de Palma junto a su novia, Ainhoa Armentia, y varios de sus hijos. Los chavales ya conocen a la pareja de su madre, la mujer que provocó el divorcio de sus padres.

"Nosotros los Alba", comienzan el año de la mejor manera

Hola dedica varias páginas a Los Alba, que llevaban una temporada muy discretos y sin querer ahondar en el enfrentamiento que mantenían todos los hermanos con Cayetano, el pequeño. Ahora que se ha reconciliado con Eugenia y que ha presumido de ello en redes sociales (pero no ha querido comentarlo con la prensa, tampoco su hermana), la familia tiene un motivo más para estar felices: su sobrino Carlos va a volver a ser padre.

Cuenta Hola en exclusiva que Belén Corsini, condesa de Osorno, está embarazada de su segundo hijo y ya ha superado el tercer trimestre de gestación. Belén fue madre en marzo de 2024 de un niño y volverá a serlo el próximo verano.

Mar Flores despide el año con Elías Sacal

Sorpresa: Mar Flores y Elías Sacal siguen juntos. Ha pasado una semana desde que supimos por Hola que se habían reconciliado, y ahora son las revistas Semana y Diez Minutos las que publican nuevas fotos de los dos disfrutando de las playas de San Bartolomé.

Es decir, en siete días no han roto, buenas noticias. La modelo, que luce una figura que quita el hipo, se ha estrenado como abuela y ha reconocido su felicidad por ello. Desde una hamaca del Caribe todo se ve con otros ojos.

Carmen Borrego tiene mejor relación con su hijo de lo que pensábamos

Carmen Borrego ilustra la portada de Diez Minutos con unas fotos que demuestran que el deshielo ha llegado a su familia. La revista publica en exclusiva varias fotos que demuestran que la colaboradora de televisión pasó toda una tarde con su hijo y con su nieto en su casa de Madrid. Era su despedida antes de que él entrara a concursar en Gran Hermano.

En las fotos vemos a José María Almoguera llegando al domicilio empujando el carrito de su bebé. Fue el pasado 30 de diciembre, horas antes de Nochevieja. Llegó hacia las seis y media de la tarde y permaneció en el interior hasta pasadas las nueve. Tres horas en las que estuvieron acompañados por Carmen, la otra hija de Borrego, y su marido, José Carlos Bernal. La paz ha llegado por fin a la familia.

Cóctel de noticias

María José Suárez y Eva González, tan amigas. Diez Minutos publica varias fotos en las que las dos misses ríen a mandíbula batiente y que demuestran que siguen siendo íntimas. La revista recuerda que el amago de relación de María José con Íker Casillas no ha conseguido hacer mella en su amistad.

Aitana empieza el año esquiando en Baqueira. La cantante ha inaugurado el 2025 con sus amigos practicando uno de sus deportes favoritos.

Marta Ortega, de comida con su pandillita madrileña. La hija de Amancio Ortega es íntima de Eugenia Silva y de su marido, Alfonso de Borbón. Cuenta Hola que todos ellos han convertido en tradición comer juntos el día de Nochebuena, y así lo hicieron este año en el restaurante El Paragüas.

Alice Campello y Álvaro Morata, juntos por sus hijos. La modelo italiana y el futbolista español siguen haciendo planes familiares, como vemos en Hola, que publica varias fotos de la expareja bien avenida paseando por las calles de Milán con sus cuatro niños.

Marta y Elena González, las hijas del torero Dámaso González, posan para Hola en la finca familiar. Las hermanas, dos de las mujeres más guapas y más discretas del panorama social patrio, son expertas amazonas que dejan a sus caballos campar a sus anchas por el interior de su casa. No es la primera vez que lo vemos en esta revista.