Marta Pombo revela los mejores regalos que ha recibido tras convertirse en madre

Marta Pombo está muy unida a sus hijas: con Matilda ya empieza a tener bonitas y entretenidas conversaciones y las pequeñas Candela y María le transmiten paz. Pese a todo lo bueno, la influencer ha comentado el momento agotador que están viviendo estos últimos meses al convertirse en una familia de cinco.

La hermana de María Pombo insiste en la importancia de hacer regalos útiles para padres tras la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya que la ropita y mantas duran dos semanas y "el bebé tendrá de todo".

Compartir tiempo en pareja y dedicarse el uno al otro es un aspecto que no debe olvidarse cuando os convertís en progenitores. Marta y su marido, Luis Zamalloa, han recibido como regalo un masaje para compartir un rato juntos. Si con un hijo se nota la presencia, cuando pasas a ser familia numerosa de "golpe y porrazo" los cambios aparecen notablemente. "Hay mucha tensión", explica con naturalidad. "’Zama’ y yo lo llevamos muy bien a pesar de que es agotador y muy caótico porque sabemos que es temporal", reflexiona.

Con el nacimiento de Matilda recibieron como regalo de una amiga tuppers de comida casera congelada, algo que le resultó muy útil, pues al convertirse en madre le "voló la cabeza" y "no entendía de que iba la vida", por lo que no tener que pensar qué cocinar o comprar le evitaba preocupaciones.

Lo que más ha suscitado la curiosidad es la empresa que gestiona trámites burocráticos. "Salva matrimonios, vidas, tiempo, disgusto", dice con ironía. Tras convertirse en madre primeriza desconocía la cantidad de papeleo para registrar al bebé, y todo sumado a que era una niña de padres no casados conllevaba mayor dificultades.

La máquina que hace biberones para madres que no dan el pecho, la leche de fórmula, los pañales y toallitas son regalos que facilitan el día a día, con la llegada de las dos pequeñas el matrimonio ha percibido notablemente que los quehaceres y los gastos se multiplican por dos.

Así comunicó Marta Pombo el último embarazo a su familia

El documental de Pombo ha hecho públicos los momentos más íntimos de la familia de influencers con más seguidores en España.

"Yo ahora mismo esto no me lo puedo comer porque no está pasteurizado", se dirigía Marta a su familia en un picoteo, "porque estoy embarazada", sorprendiendo a todos los presentes. A lo que Luis Zamalloa añadía un "BOOOM" y una vez de pie comunicaba que "no es uno, que son dos", las caras de asombro, las preguntas y las risas nerviosas comenzaron a surgir entre la emoción de la noticia.

Marta hizo público su embarazo con un video que mostraba el test positivo y la emoción de la pareja al conocer el resultado. Sin embargo, tras el comunicado se filtró el rumor de la posibilidad de que fueran mellizos, y la influencer no tardó ni 24 horas en confirmarlo, pese a que no quería hacerlo con tanta antelación por si se producían complicaciones durante la gestación.

En unas pizarras se desvelaban los nombres de las pequeñas, Candela y María, pero el momento más único y especial lo compartieron en la docuserie, que desvela la revelación de sexo en todo su esplendor: con un combate.

Finalmente, el 12 de septiembre nacieron las pequeñas. "Creíamos que el amor por el primer hijo era inigualable y nos equivocamos, el amor se multiplica por tres", las mellizas se han convertido en las mejores amigas de Matilda, la primera hija de Marta y Luis.