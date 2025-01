Rosanna Zanetti empieza el año en Urgencias

La familia de David Bisbal no ha empezado de la mejor forma el 2025. Rosanna Zanetti, su mujer, ha pasado los primeros días del año en el hospital por un problema de salud.

La influencer ha compartido en sus redes sociales una fotografía desde el hospital en la que explica qué ha estado pasando los días en los que ha estado inactiva por redes sociales: "He recibido varios mensajes de que estaba desaparecida desde hace días. Tengo un virus del que no termino de salir. Creo que nunca me había enfermado tanto", comenzaba diciendo.

Durante el último mes, hay un virus que se ha extendido por todo el país y parece que Zanetti tampoco se ha conseguido librar de él. Son muchos los que durante estas últimas semanas de final y principio de año han tenido que acudir al centro de salud para poder curarse lo antes posible.

Rosanna ha aprovechado para mandar un mensaje de ánimo a todos los que están pasando por un revés de salud: "Muchísima gente está igual que yo. Emergencias está repleta, así que cuidaos mucho".

Navidad en familia

Tras el gran exitazo de David con el "Burrito Sabanero", la familia de Bisbal no han podido coger con más ganas estas fechas de celebración con familia y amigos. Como explicaba Rosanna en sus redes sociales: "Estar con aquellos a los que amas es suficiente"

Han aprovechado estas vacaciones para desconectar, relajarse y pasar tiempo en familia, "en definitiva días mágicos", como comenta en Instagram.

En las fotografías que han compartido hemos podido ver como sus hijos Matteo y Bianca, ponían el árbol de navidad, paseaban por la naturaleza y jugaban a algunos de los juguetes que posiblemente les haya regalado Papá Noel. Navidades tranquilas y en buena compañía.