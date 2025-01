Quién es Manuel Filiberto de Saboya, el príncipe "pizzero", concursante de realities y nueva pareja de Adriana Abascal

Ya tenemos a la nueva, y sorprendente, primera pareja de 2025: la formada por Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal. El aristócrata y la ex Miss México han aparecido juntos en el desfile de moda flamenca de Rocío Peralta en Sevilla causando sorpresa puesto que se desconocía la separación de Manuel Filiberto de su mujer, la actriz francesa Clotilde Coureau.

¿Quién es Manuel Filiberto de Saboya?

Manuel Filiberto de Saboya, de 52 años, es el único hijo de Marina Doria y del siempre polémico Víctor Manuel de Saboya, que se convirtió en protagonista involuntario de la boda de Don Felipe y Doña Letizia, cuando le dio un puñetazo a su primo Amadeo de Aosta.

El 25 de septiembre de 2023 se casó en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en Roma con la actriz francesa Clotilde Coureau, por aquel entonces embarazada de seis meses de su primera hija, Vittoria. En 2006 nacería la segunda hija del matrimonio, Luisa. Hace unos meses, aseguró que quería renunciar a sus derechos dinásticos para que su primogénita, Vittoria, se convirtiera en jefa de la Casa de Saboya, pero cambió de opinión tras la muerte de su padre y finalmente no renunció.

Manuel Filiberto, amante de los tatuajes, ha sido concursante de la versión italiana de 'Bailando con las estrellas' así como tertuliano en TV. Además de productor de vino y aceite, actualmente, y tras el éxito que tuvo con su primera food truck de pizzas al taglio "Príncipe de Venecia" que era habitual en las calles de Los Ángeles, cuenta con un restaurante en Arabia Saudí e inaugurará en breve otro en Mónaco,

No es la primera vez que relacionan a Manuel Filiberto con alguien que no es su mujer, ya que se le ha relacionado con la actriz Nadia Lanfranconi o de Emilie-Sophie Pastor, hija del magnate Michel Pastor, primer marido de Syliane Stella, ex de José Luis de Villalonga.

La relación entre Adriana Abascal y Manuel Filiberto tan solo era conocida por el círculo más íntimo de la pareja. Aunque las imágenes en Sevilla son su primera aparición oficial como pareja, ambos acudieron como pareja (aunque no ha trascendido hasta hace poco) a Ajaccio, Córcega, el pasado 15 de diciembre cuando asistieron en primera fila, juntos, a una misa presidida por el Papa Francisco, tal y como informa el portal Histoires Royales.

Por su parte, Adriana Abascal, la nueva pareja de Manuel Filiberto, es habitual de la prensa rosadesde que saltó a la fama por su matrimonio en 1990 con el magnate mexicano de Televisa Emilio Azcárraga Milmo más conocido 'El Tigre'. Posteriormente se casó con presidente de Telefónica Juan Villalonga, con quien tuvo tres hijos y del que se divorció en 2009. Su tercer matrimonio, que duró de 2013 a 2021 fue con el empresario francés Emmanuel Schreder. Su última pareja ha sido el galerista Maxime Falkenstein.