La Parroquia de Santa María la Blanca de Montecarmelo se ha quedado pequeña para recibir a las más de 800 personas que se han congregado a para despedir a Don Luis de Lezama Barañano, sacerdote, restaurador y periodista, y no siempre en ese orden, que falleció el pasado sábado a la edad de 88 años en la clínica Universidad de Navarra de Madrid.

Han sido muchos los amigos, personal docente, directivo y alumnos del colegio Santa María la Blanca, amigos y trabajadores del Grupo Lezama, todo un ejemplo de ser más que una organización y ser una familia, que se han reunido en una misa muy emotiva, donde la música que tanto amaba y apoyaba a través de diferentes iniciativas, ha estado más presente que nunca.

Las exequias con misa de Don Luis han congregado a 28 sacerdotes, entre los cuales se encontraban el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Bernardito Cleopas Auza, el Arzobispo Carlos Osoro o el obispo de Bigastro y auxiliar de Madrid, D. Juan Antonio Martínez Camino. Fue Don Juan Mari Laboa, gran amigo de Don Luis, quién se encargó de leer un mensaje de Whatsapp del Papa Francisco: "Lamento el fallecimiento del Padre Lezama. Transmitan a sus seres queridos mi cercanía y mi oración agradecida por su ministerio sacerdotal y por su fidelidad".

Uno de los primeros en llegar ha sido el alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, quien ha compartido fila junto al ex presidente del Senado, Pío García-Escudero o la concejal del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva. A ellos se han unido el ex ministro Iñigo Méndez de Vigo, el ex presidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echevarría, Rodolfo Martín Villa o el hasta hace poco presidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri.

De los últimos en llegar han sido Carmen Posadas y su pareja, el abogado Bernardo Cremades o la escritora Julia Navarro. Casi al mismo tiempo han llegado a la parroquia Simoneta Gómez-Acebo. Don Luis de Lezama fue quien acompañó a su madre, la infanta Pilar en sus últimas horas de vida junto con la reina Sofía. Aunque estuvo en el funeral de Fernando ‘Coco’ Gómez-Acebo, don Luis ya no pudo estar presente, por problemas de salud, en el funeral de Juan Gómez-Acebo, a cuyo hijo, Nicolás, bautizó en Santa María la Blanca en 2013.

Uno de los últimos en llegar ha sido el tenor Plácido Domingo, otro de los grandes amigos de don Luis, que ha viajado expresamente desde Estados Unidos junto con su hijo Álvaro y la mujer de este, a quien Don Luis casó en 1998, para estar presente en el funeral. Plácido, al que se le ha visto muy afectado, ha ocupado un discreto lugar entre los asientos reservados para los numerosos asistentes a la misa corpore insepulto.