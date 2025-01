¡Que viva el amor!: Adriana Abascal y Filiberto, Aitana y Bernardeu y Colate con la hija de Mario Conde

Las revistas, con Anabel Pantoja en sus días más difíciles

Todas las revistas dedican espacio en sus portadas a Anabel Pantoja en sus días más duros. Semana titula "Anabel, destrozada, pasa por el peor momento de su vida". Diez Minutos se queda con que "Su familia se une para darle apoyo". Lecturas habla del "Dolor y fuerza de una madre". Hola, en recuadro pequeño, recuerda su tragedia.

Las revistas no aportan más información porque no la hay. Ser influencer y contar tu vida en redes no obliga a hacerlo cuando no te da la gana. Y Anabel está siendo el ejemplo perfecto. Su hija Alma está ingresada desde el pasado miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas y hasta allí han viajado sus tíos, primos y amigos, para acompañarla en este difícil trance.

Colate Vallejo-Nágera, ilusionado con la hija de Mario Conde

El 2025 nos ha traído una nueva pareja: Nicolás Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, la hija de Mario Conde, están saliendo. "Besos, abrazos y mucha complicidad para un paseo bajo el sol de invierno", leemos en Hola, que se apunta la exclusiva y que explica cómo ha sido el reencuentro. Porque Colate y Alejandra se conocen desde hace décadas, y ahora se han vuelto a encontrar.

El reencuentro tuvo lugar a finales del año pasado y de la camaradería pasaron al amor. No hay nada que lo impida, recuerda la revista. Alejandra lleva casi dos años separada de Fernando Guasch Vega-Penichet, con el que estuvo casi 20. Y Colate vuelve a estar soltero tras su breve noviazgo con la diseñadora colombiana María Clara Mejía.

En las fotografías exclusivas que publica Hola vemos al empresario y a la hija pequeña del banquero y Lourdes Arroyo paseando de la mano y besándose. Casualmente Alejandra está de nuevo enamorada mientras su padre acaba de quedarse de nuevo soltero. Mario Conde ya no está con la pintora sevillana Adriana Torres, con la que ha acabado en buenos términos.

Hola tiene la confirmación gráfica de que Adriana Abascal y Filiberto de Saboya son pareja

Hola confirma de manera gráfica la exclusiva publicada este sábado por La Otra Crónica contando que Adriana Abascal y Filiberto de Saboya son novios. Y además con un beso en los labios, que es la mejor manera de demostrarlo. La revista ha seguido a la pareja durante su estancia el fin de semana en Sevilla, ciudad en la que los dos acudieron al desfile de moda flamenca de Rocío Peralta, que es amiga de Adriana y además ha ejercido de cicerone durante su paso por la capital andaluza.

Adriana y el príncipe sin trono pasearon por Sevilla y no dudaron en dejarse ver, juntos, sentados en la primera línea del desfile. Antes y después habían paseado su amor del brazo por la Catedral, la Plaza de San Francisco o los alrededores del Alcázar, sin esconderse y alojados en el mismo hotel.

Hola asegura que la de este fin de semana no ha sido su única escapada romántica. Hace mes y medio visitaron Ajaccio, la capital de Córcega, y unas semanas más tarde volvieron a encontrarse en Roma en el funeral por el padre de Filiberto.

Aitana y Miguel Bernardeu, segunda oportunidad

Semana publica las fotos que confirman la reconciliación de Aitana y Miguel Bernardeu: en las imágenes vemos a la pareja saliendo de la casa del actor en un coche conducido por él y la cantante de copiloto. Es una instantánea furtiva en la que no vemos besos ni abrazos pero que demuestra que se están viendo. Y eso que sus intentos para evitarlo pasan por ponerse capuchas o taparse la cara.

Según Semana, Aitana acudió a la casa del hijo de Ana Duato el pasado 9 de enero y no la abandonó hasta el día siguiente. Antes, él había sacado su coche de la plaza de garaje para facilitarle la llegada. Hola mientras tanto recoge una escapada de la cantante a Baqueira Beret con un grupo de amigas que la fotografiaron haciendo posturitas sobre la nieve. Aitana prepara disco nuevo y el 28 de febrero estrena docuserie en Netflix.

Los Reyes despiden emocionados a la Princesa

Hola es la única revista que este miércoles apuesta por la princesa de Asturias y relega a Anabel Pantoja a un pequeño recuadro. La ocasión lo merece. El acto de despedida de la princesa el pasado sábado en el puerto de Cádiz quedará para la historia. Y a Hola le encanta hacer historia con sus portadas.

La revista ha elegido una de las más emotivas. En ella vemos a una madre, que además es reina, abrazando con cariño a su hija, mientras su padre, que es el rey, las mira emocionado. La jornada nos dejó una interminable sucesión de imágenes que Hola ha rescatado y entre las que destacan dos o tres, como la de Letizia enjugándose las lágrimas o la de el rey haciendo una foto a su niña.

Coctel de noticias

Natalia Figueroa da la última hora sobre Raphael en Semana. Según ha declarado a la revista, "está estupendo, sereno y tranquilo". La mujer del artista también explica que el tratamiento "está yendo muy bien".

Rocío Carrasco tendrá que indemnizar a su hijo. Cuenta Semana que el Tribunal Supremo ha condenado en firme a Rociíto sin posibilidad de recurso por no pasar la pensión alimenticia a su hijo. 200 euros mensuales que nunca han llegado a su destino y que ahora suman la cifra de 13.200 euros más intereses y multa de otros 900. Fue Antonio David Flores el que demandó a su ex. En 2023 el Juzgado de lo Penal falló a su favor, al igual que la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo.

Kalina y Kitín, atrapados en la nieve. Cuenta Hola que la princesa búlgara ha tenido que pasar la Navidad y el Fin de Año en el palacio de Tsarka Bistritsa, en las montañas de Rila, en la que fuera la residencia de invierno de su padre, el rey Simeón. La nevada que cayó les impidió desplazarse hasta España para celebrar el 90 cumpleaños de la reina Margarita.

Cari y Miryam Lapique despiden a su hermano Manolo. De nuevo la tragedia golpea a esta familia, que ha perdido a varios de sus miembros en los últimos meses. Las revistas recogen la llegada al tanatorio de todos los que quisieron despedir a Manuel Lapique, fallecido tras varios meses padeciendo cáncer.

Inés Sastre, enamorada. La modelo vuelve a estar enamorada. Hola la ha fotografiado paseando de la mano de José María Núñez Rengel, que, según la revista, es gestor inmobiliario, por las calles de Sevilla. Al igual que Adriana Abascal, Inés es íntima de Rocío Peralta y también estuvo en su desfile flamenco. Núñez Rengel es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y en la actualidad es el gestor de la empresa de promociones Aelca. Les presentaron hace unos meses unos amigos comunes y ahora, según Hola, "se están conociendo".

Pero Inés, Colate, Adriana Abascal o Aitana no son los únicos que han encontrado el amor. También Clint Eastwood y Hugh Jackman. El director de cine sale, a sus 94 años y recién enviudado, con una mujer lógicamente más joven. El actor por su parte está con Sutton Foster, una actriz divorciada de 49 años con la que ha compartido escenario en Broadway. Lleva año y medio divorciado.

Lara Dibildos y Carlos Maturana ya viven juntos. Diez Minutos cuenta que después de un año saliendo, la actriz y el modelo comparten techo. Carlos se ha instalado en el piso de Lara en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, y los dos han ido juntos a Costco para rellenar la nevera.