Roberto Herrera desvela el trato de Ana Obregón a Nia en las Campanadas 2022: "Lloró a lágrima viva"

Roberto Herrera y Nia Correia se han convertido en la apuesta anual de TVE para las Campanadas de Nochevieja en su edición de las Islas Canarias. Aunque su trabajo recibe mucha menos atención que el del resto de presentadores, lo cierto es que la cadena pública confía en esta dupla canaria desde 2020, año en el que Nia ganó Operación Triunfo y se unió a Herrera, con una trayectoria de más de dos décadas al frente de las Campanadas del archipiélago. Sin embargo, según ha desvelado el periodista, el fichaje de la artista chocó con la reaparición de Ana Obregón en las Campanadas de 2022.

La actriz y Los Morancos fueron los elegidos aquel año para comerse las uvas en la Puerta del Sol y acompañar a millones de españoles. Tal y como contó Herrera en el podcast ‘El Salpique’, presentado por Eduardo Ramírez, la cantante se negó a participar en el spot publicitario por culpa de Ana. "Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Ahí a mí se me cayó un mito", reconoció.

El presentador de RTVE en Canarias ha contado esto de Ana Obregon… Que fuerte me parece y pobre Nia. pic.twitter.com/rawt75HZsN — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) January 17, 2025

Al preguntarle por los motivos de la actitud de Ana, Roberto deslizó que se trataría de envidia: "La niña es muy guapa, joven, etc, etc. Y por eso no sale Nia en el spot nacional. Se negó a salir porque la hizo llorar". El presentador canario, claramente decepcionado, aseguró que "Nia es un sol de mujer, un encanto, no se queja de nada y se adapta a todo". "Lo pasamos muy mal Los Morancos y yo", insistió.