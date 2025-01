La verdad sobre el patrimonio de Achraf Hakimi tras su divorcio de Hiba Abouk

Han corrido ríos de tinta de que Achraf Hakimi e Hiba Abouk confirmaron su divorcio hace ya dos años. Lo que en principio parecía que sería una separación complicada, dio paso a una relación cordial por el bien de los hijos que la expareja tiene en común y en alguna ocasión se les ha visto pasando tiempo juntos en familia. En una entrevista en el canal de Youtube de Anas Bukhash, el futbolista reconoce que tomar caminos separados "fue lo más duro" de su vida porque no solo era su pareja, también la madre de sus hijos.

Una de las grandes polémicas tras su divorcio surgió a raíz de que se publicara que el jugador del PSG puso todas sus ganancias a nombre de su madre. Según publicó la revista First Mag, la actriz tenía intención de obtener la mitad de los bienes y de la fortuna de su marido, pero el internacional marroquí no tiene nada a su nombre por un motivo. "Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba", explicó en sus últimas declaraciones.

"Ella siempre me ha ayudado con el dinero porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar. Tu madre es la que te va a querer, con o sin dinero. Lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando. Así que ¿por qué iba a cambiarlo? Mi madre es la que controlaba todo y, como iban bien las cosas, las dejamos así. Ella es la responsable de todo", añadió.

Sobre el juicio por presunta agresión sexual que tiene pendiente, el Hakimi asegura que se trata de una extorsión. "Nunca he dicho nada sobre ello. Cuando lo pusimos en manos de la justicia, pudimos ver que era una manera de extorsionar, querían extorsionarme. Pronto se va a poder resolver y sabremos toda la verdad", adelantó.