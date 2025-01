Nicole Kidman y el terror por sexualizarse a los 57 años

Esta semana en Celebrichic hablamos de Nicole Kidman, que estrena el thriller erótico Babygirl, dirigido por Halina Reijn. Estamos ante una de las actrices más prolíficas de Hollywood, sino la que más: comenzó trabajando en los años 80 y salvo contadas excepciones, ha estrenado proyectos prácticamente todos los años, ya sea en cine, televisión o como productora.

Multipremiada y nominada a lo largo de su carrera, Kidman reconoce haberse sentido vulnerable durante el rodaje de su nueva película. "Varias de las películas que he protagonizado me obligaron a exponerme, pero ninguna tanto como esta. Durante el rodaje, en más de una ocasión me pregunté: '¿qué acabo de hacer enfrente de la cámara para que todo el mundo lo vea? Llegó un momento en que pensé: 'no voy a continuar con esto, quiero que dejen de tocarme'. Pero al mismo tiempo me sentía empujada a seguir adelante", aseguró en una entrevista.

En esCine hablamos del miedo de Nicole Kidman a sexualizarse ahora que es una mujer madura y repasamos su vida amorosa, marcada por el divorcio de Tom Cruise y su estable matrimonio con el cantante country Keith Urban.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchado aquí.