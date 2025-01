Preocupación por el ingreso hospitalario de Juan Avellaneda

El diseñador Juan Avellaneda se encuentra ingresado en la clínica Teknon de Barcelona tras acudir a urgencias el pasado domingo 19 de enero.

Avellaneda que tras su paso por Master Chef Celebrity o Maestros de la Costura, cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales, más de 600 mil seguidores en Instagram, ha hecho un comunicado contando lo sucedido ya que como él explica, recibió muchos mensajes de sus seguidores al no publicar nada durante dos días: "Ayer muchos visteis que tuve que venir a urgencias, y al no subir mi contenido diario, recibí miles de mensajes preguntándome cómo estaba. Os confieso que no me esperaba tanto cariño, y me ha emocionado muchísimo sentir vuestro apoyo".

Tras someterse a las pruebas pertinentes, el diseñador se encuentra ingresado por problemas respiratorios y permanecerá allí unos días hasta su recuperación: "Finalmente, me han detectado problemas respiratorios, y aunque estoy bien, me han recomendado quedarme unos días ingresado".

Explicaba a sus seguidores que durante las próximas horas no podrá hablar por lo que antes, quería agradecer el cariño que ha sentido a través de las redes: "Durante las próximas 72 horas no podré hablar, así que seguramente no suba mucho contenido o lo haré sin voz, pero quería tomarme un momento para daros las gracias de corazón".

Termina el comunicado dando las gracias a su marido, Sergio, ("S" como se refiere a él en la publicación) quien asegura "es un 10" y le está cuidando de maravilla. Además de reiterar la importancia de la salud y disfrutar el presente: "Lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente, porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante". "Cuidaos mucho, porque la salud es lo más importante, y gracias por estar siempre ahí", concluía le diseñador.