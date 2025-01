Sara Navarro: "El arte siempre ha sido mi pasión"

La diseñadora y empresaria Sara Navarro, su vida siempre ha estado vinculada al arte, que ha sido desde niña su gran pasión y siempre lo ha plasmado en sus diseños de calzado durante décadas. La alicantina se ha unido con la pintora Luisa Pastor que, aparte de compartir la misma tierra, han formado un perfecto equipo, organizando una exposición donde se puede contemplar el arte y el diseño en la galería Cometa de Madrid.

"Estoy muy contenta por haber podido unir mi pasión que es el arte contemporáneo con mi profesión que siempre ha sido el mundo de la moda y la creación del calzado y los complementos. Hemos hecho cada una nuestro trabajo, y mis zapatos al igual que los cuadros llevan pan de oro, en formato maqueta para esta exposición. Estos diseños son inéditos porque es el resultado de la interacción con la obra de Luisa. El zapato se puede adquirir son series de 3".

"El diseño de momento lo tengo apartado al estar totalmente volcada en el mundo del arte, llevo muchos años comprando y coleccionando arte, lo que ocurre es que mucha gente no lo sabe. La primera obra la compré con 17 años y esa es mi pasión. Aprovechando la coyuntura de la pandemia hice un master en la facultad de Bellas Artes de Alicante, que está en Altea, muy cerca de donde yo ahora vivo y a raíz de ahí se me empezaron a ocurrir diferentes proyectos, relacionados con el mundo del arte. Uno fue la creación de la exposición el museo de Bellas Artes de Alicante, que duró 8 meses donde mi colección de cuadros dialogaba con mi colección de zapatos de 40 años, porque al tener un museo en Elda, están las piezas originales de todos los desfiles de París y salió todo muy bien", me dijo.

"En la actualidad estoy muy satisfecha con lo que estoy haciendo y la producción propia no lo voy a hacer, al no haber continuidad en mi familia. Yo no tengo hijos y lo que sí seguiré será a través de una compañía profesional que se dedique al desarrollo y venta de marcas". De esta manera lo contó.