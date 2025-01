La retirada temporal de Malú y la incógnita sobre su último novio

Se ha tomado Malú un merecido descanso después de la gira del año pasado, celebrando su cuarto de siglo en la música. No quiere perderse el crecimiento de su hija Lucía, que tuvo con su efímero compañero Albert Rivera, pero además prepara hacia el verano un proyecto del que no ha aportado aún en qué consistirá. Su popularidad sigue estabilizada, a la espera de algún otro éxito, porque con sus apariciones en "La Voz" ha venido manteniendo meses atrás su vigencia en el mundo del entretenimiento televisivo. Como es prácticamente imposible arrancarle alguna confesión íntima, nos seguimos preguntando qué ha sido de su último idilio con el llamado Ángel Fernández, apodado "El Turco", componente del equipo técnico y de la última gira de la artista, a quienes meses atrás se les vio muy acaramelados. Desde entonces se dijo que la cantante era "la jefa de su novio".

Cuarenta y tres años cumplirá Malú el próximo mes de marzo. Con trece vivió la separación de sus padres. Su brillante trayectoria musical la ha convertido en una de las más potentes intérpretes del pop melódico. Tiene fuerza en su voz, buen gusto cantando sin parecerse a nadie, lo que es ya difícil. Vendidos alrededor ya de tres millones de copias de sus discos. Canta profesionalmente desde 1998 cuando Alejandro Sanz le dio el espaldarazo al cederle su composición "Aprendiz", que le permitió ser conocida tanto en toda España como en países hispanoamericanos. Su mérito es haber logrado combinar en su repertorio la balada, el pop latino, la canción aflamencada… Flamenco, no. Le tiene mucho respeto.

Malú y Alejandro Sanz

Tomó Malú una decisión: no servirse con el apellido artístico de los Lucía, que adoptaron tanto su padre, Pepe, buen cantaor flamenco, como su tío Paco, genio mundial de la guitarra española. Y con la contracción de su doble apelativo, María Lucía (apellidada Sánchez Benítez), que le inventó a los dos días de nacer su tía Reyes, Malú ha desarrollado una carrera de éxitos. Por el contrario su vida particular no ha sido tan afortunada.

Primero porque con ninguno de los hombres con los que se ha relacionado le proporcionaron la estabilidad que ella deseaba. Tres años le duró el noviazgo más conocido al principio de su biografía íntima, con el hijo de Pilar Miró, Gonzalo, un conquistador nato con otras novias en su currículo sentimental. La pareja no acabó bien cuando se dijeron adiós, y así como este colaborador deportivo de un programa de televisión mantuvo su amistad con Amaia Montero tras dejarla, en cambio con Malú no ha querido saber nada; ni ella tampoco, desde luego.

Y como Malú no da tres cuartos al pregonero con sus amores, no hemos sabido de otros hasta que a su vida llegó un político catalán que despertó en ella muchas ilusiones, lo mismo que en toda España, sobre todo en Cataluña, cuando comenzó a prodigarse en los medios informativos como líder de Ciudadanos, para acabar tanto separado abruptamente de la artista después de ser padres de una niña, derrotado en las urnas, cuando pudo haber sellado una unión con el PSOE, evitando así lo que Sánchez hizo después con su contubernio, aliado a las fuerzas independentistas y comunistas.

Se recuerda una frase acuñada por Malú cuando Albert Rivera la dejó de la noche a la mañana: "Se me rompieron todas las venas de la cara". Frase que muy bien podría pertenecer al estribillo de alguna copla dramática. El caso es que con una niña de pocos meses, a la que por cierto dedicó su canción "Tejiendo alas", y esa frustrada aventura que hubiera podido acabar en boda (se especulaba si Malú iba a retirarse de la canción para tal vez llegar un día a vivir en el palacio de La Moncloa), todo se disipó. Hasta que quiso celebrar sus veinticinco años en la música con una provechosa gira.

Tiene a sus espaldas una notable discografía. Su presencia como asesora ("coach" lo llaman) en "La Voz" y "La Voz Kids" le ha granjeado la simpatía y seguimiento de los telespectadores. En el pasado apareció en un "cameo" de la serie "Yo soy Bea". Dada su popularidad no nos extrañamos que la contrataran para campañas publicitarias de marcas de perfumes y relojes. Mantiene su amor a los animales, varios son los que tiene en casa, incluso gatos negros, cuando ha confesado ser muy supersticiosa. Le gustan los tatuajes, al punto de que le queda poco espacio en su cuerpo para hacerse algunos más. Son recuerdos tatuados de gente querida. Ahora no sabemos, pero hace tiempo era buena amazona y hasta tuvo caballo propio, "Fungor Star", que vióse obligada a vender con gran dolor.

Toda su capacidad de amar la entrega a su hija. De ese presunto último novio, "El Turco", nada hemos sabido últimamente, sin enterarnos si han terminado o no. En todo caso, Malú ya está acostumbrada a permanecer sin ningún hombre a su lado: "Me han roto muchas veces el corazón", confesó un día.