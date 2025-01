El primer retrato oficial de Melania Trump: en blanco y negro y al estilo 'House of Cards'

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se han renovado las cuentas de X e Instagram en el que Melania debuta con el nombre de usuario Flotus (First Lady of the United States-Primera dama de los Estados Unidos) y que en apenas 24 horas ya tiene casi cuatro millones de seguidores.

Este primer retrato oficial de la nueva cuenta de Melania Trump es una imagen en blanco y negro posando en la Sala Oval Amarilla de la Casa Blanca.

Para esta fotografía en blanco y negro, Melania ha confiado en la fotógrafa belga Régine Mahaux que lleva desde 2008 siendo la retratista privada de la familia Trump, y que ya realizó su retrato oficial en el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Una imagen en la que luce un traje tipo esmoquin de Dolce & Gabbana, compuesto por una americana entallada con solapas grandes y pantalón de tiro alto, combinado con una camisa blanca básica.

Un look sobrio y elegante, que muchos han calificado como toda una declaración de intenciones por la forma de posar, con el que Melania transmite una imagen profesional que a su vez proyecta confianza, mientras mira al frente con seguridad, apoyando sus manos sobre una mesa de cristal al estilo Claire Underwood, de la serie House of Cards, interpretado por Robin Wright.

Detrás de ella se puede ver uno de los monumentos más emblemáticos y característicos de la capital de Estados Unidos: el obelisco del Monumento a Washington.