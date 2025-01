Iker Casillas se divierte con una actriz de cine para adultos

Diez Minutos tira de eufemismos para describir a Claudia Bavel, con b y v, que es la última mujer a la que han fotografiado con Íker Casillas. Se trata de una morena muy guapa a la que no le cierra bien la bragueta del pantalón vaquero (no es opinión, las fotos lo muestran así) con la que ha pasado unas horas en Barcelona. Y no es la primera vez. La revista recuerda otra cita que tuvieron el pasado verano.

Cuenta la revista con imágenes exclusivas que el pasado martes 21 de enero los dos fueron vistos en las cercanías de un hotel de la ciudad condal en el que pasaron varias horas. Compartieron mañana, tarde y noche. Entraron del hotel. Salieron juntos para acudir a una visita en unas bodegas, acompañados por otros futbolistas como Luis Figo y Michel Salgado. Es decir, pueden argumentar que los dos estaban alojados en el mismo establecimiento, aunque ella tenga casa en la capital catalana.

Quién es Claudia Bavel. Diez Minutos ha tirado de equipo legal para medir sus palabras a la hora describirla. "Influencer, modelo que sube contenido en ‘Onlyfans’ y actriz de cine para dultos. Hemos mirado sus interpretaciones en el IMBD y aparecen títulos como "Ass Parade", "Sex Art" o "Sneaky Sex", las series y producciones en las que ha participado.

Genoveva Casanova va volviendo a la vida normal, que no real.

Semana titula "Genoveva Casanova retoma sus antiguas amistades" junto a tres imágenes en la que vemos a la concursante de El Desafío acompañada de un señor. Se trata de José Manuel Gayán Pacheco, el ganadero sevillano, con el que ya fue fotografiada por Semana en noviembre de 2022.

Aquella vez la revista publicó las imágenes, en las que se veía a Genoveva celebrando su cumpleaños junto a este amigo. Dice Semana que el ganadero ha sido un gran apoyo para la ex de Cayetano. Los dos estuvieron almorzando en un restaurante mexicano de Madrid y se pusieron al día de su amistad. Según esta publicación, viene de lejos, ya que en 2021 ya fueron vistos juntos por primera vez.

‘Hola’ concede sus ‘estrellas’ del año con un sentido recuerdo a Caritina Goyanes

Hola dedica su número de este miércoles a los personajes "más destacados del año, elegidos por sus logros, su inspiración, su carisma y su grandeza". Son, añade la revista, esas personas que "a lo largo de los pasados doce meses, han logrado conmovernos, inspirarnos o zarandearnos en lo más intimo con sus ejemplos de vida".

El criterio de selección se basa en que, para Hola, "han sabido mantener la calma en tiempos turbulentos, han arrojado luz y esperanza cuando todo parecía perdido y se han puesto en pie después de los tropiezos". Todos ellos hablan para la publicación con motivo de esta nominación.

Uno de ellos es la princesa de Asturias, que ha sido distinguida con la Estrella real. Los cocineros José Andrés y Pepa Muñoz son las estrellas de la solidaridad. Pablo Motos la del entretenimiento, Antonio Banderas la de las artes escénicas o Tita Thyssen como estrella del arte. Ana Rosa Quintana suma la estrella a la trayectoria a sus distinciones, Diego Botín la estrella olímpica, Dabiz Muñoz la gastronómica, e Ilia Topuria la estrella del deporte. Por fin se reconoce el boxeo.

Pero la mención especial es para la estrella "in memoriam", que Hola otorga a Caritina Goyanes, fallecida el pasado verano. La revista le dedica su portada, con una imagen en la que posa sonriente junto a su hermana Carla. Precisamente es ella la que le escribe una sentida carta: "Ten por seguro que, con tu ayuda, voy a cumplir con la promesa de cuidar de mamá y de tus hijos".

Kate Middleton y su nueva normalidad

Con su larga melena suelta y sin apenas maquillaje, Kate Middleton ha sido fotografiada de compras en Londres en el interior de un establecimiento de gafas. Semana lleva a portada las imágenes y habla de "las fotos más esperadas".

La mujer de Guillermo de Inglaterra paseó por las calles de Notting Hill y entró la óptica Finlay, una de sus marcas favoritas de gafas de sol. Allí permaneció un rato, charlando con los empleados y eligiendo modelos.

La obra de la casa de Paloma Cuevas, como la de El Escorial....aunque no es la casa de Paloma

Semana publica imágenes exclusivas de la casa que la diseñadora lleva remodelando desde prácticamente el siglo pasado. Se trata de un casoplón situado a las afueras de Madrid, en la elitista urbanización de La Finca. Se trata de una construcción de casi 1.400 metros cuadrados construida sobre sobre una parcela de 3.714 que le regaló su padre, Victoriano Valencia, cuando se casó con Enrique Ponce. Ahora, casi medio siglo después, empieza a verse el resultado de las obras, bastante avanzadas.

La, se supone, futura residencia de Paloma, es una construcción moderna, de líneas rectas, con numerosas ventanas y una piscina tipo playa de 100 metros cuadrados. Dice la revista que la construcción ha sufrido varios retrasos. La muerte del hermano de Paloma, la pandemia o su separación, han ido paralizando el proyecto.

Sin embargo, Es La Mañana de Federico confirma que las fotos publicadas por Semana no se corresponden con la vivienda de Paloma Cuevas.

Cóctel de noticias

Mar Flores visita a su nieto con Elías Sacal. Semana publica varias fotos de la modelo entrando por el garaje en una furgoneta con cristales tintados en la casa en la que está viviendo su primer nieto, el hijo Carlo Constanzia. Los dos permanecieron un largo rato en el interior del domicilio y dicen que Mar aprovecha cada vez que puede para ir a visitarlo.

Nicolás de Grecia, divorcio y boda en tiempo récord. Hola ha confirmado que el príncipe griego se casa el próximo 7 de febrero con Chrysi Verdinogianni, sólo nueve meses después de anunciar su separación de Tatiana Blatnik. La revista ha recuperado varias fotos de la novia sustituta, que ya estuvo con Nicolás y con la familia real en la boda de la pequeña de la famiilia, en octubre del año pasado. Dice Hola que el casorio será discreto y que sólo han sido invitados sus familiares y amigos más íntimos.

Hola habla con María Bernabé, la sobrina de Isabel Preysler y presidenta del Badajoz. La joven, que reconoce que ha visto a su tía en muy contadas ocasiones y que no trata apenas con sus primos, compagina su trabajo como abogada con la gestión del club de futbol. Colate es el vicepresidente.

Macarena García se deja ver por primera vez en público con Enric Auquer. Aunque llevan un año de relación discreta, no ha sido hasta este fin de semana cuando hemos podido verlos juntos en los premios Feroz. El actor y la actriz coincidieron en el rodaje de "Casa en llamas".