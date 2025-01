Anabel Pantoja lanza un comunicado: "Lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar a nuestra hija"

La influencer y colaboradora de televisión Anabel Pantoja ha decidido hablar alto y claro sobre las recientes acusaciones de maltrato hacia su hija, Alma.

En un video compartido en sus redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido zanjar los rumores y explicar la dura situación que ha vivido en los últimos días.

"Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así, después de todo lo que he pasado. Estoy aquí como justificándome o defendiéndome de algo que evidentemente no ha sucedido, al menos lo que se está publicando", comenzó diciendo Pantoja, visiblemente afectada por los señalamientos que han surgido en los medios de comunicación y redes sociales.

Anabel quiso dejar claro que su hija se encuentra en perfecto estado: "Alma está en casa con sus padres, sana y feliz". Aseguró que, aunque tuvo la posibilidad de emitir un comunicado oficial a través de su abogado o representante, prefirió dirigirse directamente a sus seguidores y a los medios que han tratado la noticia con respeto.

La colaboradora explicó que todo se originó el pasado 9 de enero, cuando su bebé tuve que ser ingresada, lo que les obligó a acudir de inmediato al hospital.

Según relató, en estos casos existe un protocolo de protección infantil por el cual los médicos están obligados a informar de ciertas situaciones a las autoridades. "Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos", aclaró. Sin embargo, la notificación desató una serie de especulaciones y acusaciones que han afectado profundamente a la familia.

Anabel Pantoja insistió en que, desde el primer momento, han colaborado con la justicia para esclarecer los hechos. "Fuimos el lunes, estuvimos contándonos nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante, sin defendernos absolutamente de nada, porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma", afirmó.



Anabel no ha ocultado su dolor por la difusión de informaciones falsas. "A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacerlo todo lo correcto, como cualquier ciudadano. Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, están publicando barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa absolutamente de nada. Me duele en el alma, sí, porque se me está acusando o se nos está poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho".

Sin embargo, aseguró que, en este momento, su prioridad es la salud y bienestar de su hija. "Pero no me preocupa porque sabéis dónde tengo la cabeza, la tengo en la salud de alma y en que esto se resuelva."

"Todo lo que se está diciendo ahora lo aclararé en su momento, porque no me voy a quedar quieta", advirtió.



Por último, quiso transmitir un mensaje de apoyo a otras familias que han pasado por situaciones similares. "Espero que entendáis el dolor que estamos pasando, porque muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por esta misma situación injusta", explicaba.

Anabel Pantoja cerró su mensaje con la certeza de que todo se aclarará pronto: "Lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar a nuestra hija".