Chiara Ferragni confirma la doble vida de Fedez y desvela toda la verdad de su relación

¡Novedades en la historia de Chiara Ferragni y Fedez! Esta vez ha sido la propia protagonista quien ha confirmado los rumores después de que el periodista Fabrizio Corona revelara que el rapero se planteó el enlace matrimonial con la influencer en el año 2018 con la que supuestamente mantuvo una relación durante seis años.

Chiara Ferragni ha escrito un comunicado por redes sociales desvelando la realidad de su matrimonio tras optar por el silencio durante meses para intentar protegerse a ella y a su familia. La influencer expone los dos temas que le han "marcado profundamente", por un lado, la presunta estafa de la que señala que es inocente y hará lo posible por defenderse, y por otro, la relación con su exmarido. "No puedo seguir callando", se sincera.

"He vivido siete años en una relación en la que he amado como amo, sin restricciones y con todo mi ser", explica. Ferrangni. Desvela que durante su historia con Fedez ha soportado situaciones, actitudes y faltas de respeto, "porque para mi el amor también era eso: sacrificarse". Sin embargo, cuenta que minimizaba estos actos para protegerse como familia y pareja. "Siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenia que luchar por todos", reflexiona.

"Tampoco dije nada cuando me dejó de un día para otro", desvela Chiara. Esto ocurrió el pasado febrero, cuando la influencer atravesó dificultades tras salir a la luz la presunta estafa. "Escuché muchas veces que le eché de casa después de descubrir una traición durante esos días", revela, "solo una de muchas", añade. "Nunca se dijo que el no dudó en coger la maleta y no dejarse arrastrar por el daño a mi imagen".

Chiara explica que no dijo nada durante meses, incluso después de descubrir todo lo que ocurría "a mis espaldas" y reitera que procuraba hacer todo lo posible por sacarle de "momentos oscuros" cuando era ajena a todo lo ocurrido y desvelado ahora.

Asimismo, revela que los días previos a la Navidad de 2024, Fedez le llamó "consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono" – recalca este dato ya que se había dado a entender que fue un error del rapero que pensaba que mantenía una conversación con el periodista Corona – y "adimitiendo por primera vez el affaire con esta amante con la que estaba desde 2017" confesando que se había replanteado la boda durante los días previos, pero que no se atrevió a hacerlo por el revuelo público que se hubiese provocado.

"Me di cuenta de que lo que había vivido había sido una burla total, pero sufrí en silencio". Asimismo, Chiara cuenta que lo mantuvo como secreto para "pasar página" intentando olvidar lo ocurrido, y por sus hijos "que oirán lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán con ciertas declaraciones".

Además, Chiara deja entrever que Fedez ha actuado como venganza por un amor no correspondido y ha sido él quien ha contado intencionadamente su historia con Angelica Montini al periodista Fabrizio Corona. "Un golpe muy bajo", critica Ferragni. La intención de Federico habría sido dejar mal a su amante ya que no ha querido mantener nunca una relación pública por no encontrarse en el mismo estatus social, ya que Montini pertenece a una familia adinerada italiana.

Asimismo, Ferregi reflexiona sobre los detalles "dolorosos" que reveló su expareja sobre su amante, como la llamada antes del enlace matrimonial en 2018 o los mensajes intercambiados antes de ser Fedez intervenido – tras diagnosticarle un cáncer de páncreas en 2022 –, cuando era Chiara la que le acompañaba y le daba la mano en la cama del hospital "deseando cada segundo estar yo mala y no él para no verle sufrir".

Sin embargo, Chiara Ferragni está orgullosa de haber amado "incondicionalmente" y ha reiterado que en ningún momento se trataba de una pareja abierta, ya que ella desconocía las relaciones extramatrimoniales que mantenía Fedez, sintiéndose engañada y utilizada.