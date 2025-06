El gran salto a la vida pública de Daniella Bustamante: "Fue su decisión"

Daniella Bustamante, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, debutó en una alfombra roja el pasado martes en los Elle Style Awards en compañía de su madre bajo una gran expectación y acaparando todas las miradas. A punto de cumplir 17 años, la joven ha decidido dar el paso y ponerse en el foco mediático de forma sutil y, como no podía ser de otra manera, custodiada por su famosa madre.

La decisión de posar en el photocall fue de la propia Daniella, tal y como explicó la actriz en un post de Instagram. "Ayer Elle Spain me entregó un premio que me hizo mucha ilusión. Estuve acompañada por mi hija, que no fue en calidad de nada más que de una hija que acompaña a su madre a recibir un premio. Posamos juntas, fue su decisión, y la vivió con ilusión y orgullo por su madre. Y para mí, verla ahí a mi lado, tan segura de sí misma, fuerte y luminosa fue mi verdadero premio", escribió.

La actriz no tiene reparo en compartir algunas fotos con su hija mayor en redes sociales, pero es consciente de que a medida que se hace mayor, el interés que despierta es más grande y está en ella tomar la decisión de ser famosa o no. El pasado mes de abril, Paula confesó que no tiene claro si Daniella seguirá sus pasos, pero asegura que está muy orgullosa de ella.

"Tiene cosas claras. Una cosa es que os diga que a Miki le gusta leer cuentos y la patrulla canina pero ella ya es mujer para que sus decisiones queden donde tienen que quedar", dijo para respetar su privacidad. "Está en uno de sus mejores momentos. Me gusta mucho la mujer en la que se está convirtiendo", confesó a Europa Press.