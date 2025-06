José Luis Ábalos llamaba "chochín" a Anais, la actriz del "penedrive"

En la cena ofrecida por los Reyes en los Reales Alcázares a los líderes mundiales que se han desplazado hasta Sevilla por la cumbre de la ONU ha reaparecido Begoña Gómez por primera vez en meses en un acto oficial, con un vestido largo en tonos azules de Teresa Helbig que llamó la atención por lo tapado que era cuando la invitación era tipo cóctel.

La reina Letizia destacó con un vestido de Carolina Herrera azul con incrustaciones doradas, y compitió en elegancia con Manuela Villena esposa del presidente Moreno Bonilla, con un conjunto de Inés Domeq diseñado por Roberto Diz, creador con el que colabora de forma habitual. Además, se produjo un error de protocolo ya que el matrimonio presidencial no posó con los Reyes en ese momento, como hizo el resto, por lo que tuvieron que saludarse por segunda vez y hacerse la foto.

Según Okdiario, José Luis Ábalos llamaba "chochín" a Anais D. G. en sus conversaciones de whatsapp lo que confirma que tenían una relación sentimental. Fue el pasado 18 de junio, ocho días después del registro de la casa de Valencia de Ábalos y de pillar a la actriz con el penedrive escondido, cuando se capta esta conversación que confirma que hacía algo más que limpiar su casa. Incluso le decía te quiero, pero nada de contratación. "A mí no me dio de alta y yo le limpiaba gratis y fregaba y le sacaba a la perra. Todos los días le estaba limpiando".

"A Ábalos le conocí ese día 26 de abril y esa misma noche me dijo de quedarme a dormir" comentó Anais en Telecinco. "¿Qué relación teníamos de novios? Me dijo que éramos pareja normal realmente. O sea, eso es lo que me llegó a decir él". Por su parte, Ábalos le reprocha y le ofende que Anais haya ido a hablar con los medios: "Te metí en mi casa, te presenté a mis hijos, compartí mi intimidad y mis problemas contigo… y haces esto".

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se han dado el sí quiero este fin de semana en Venecia con la novia disfrazada de Sofía Loren para su boda con el dueño de Amazon. La novia lucía un ajustadísimo vestido Dolce & Gabbana diseñado a medida con una silueta de sirena de cuello alto y encaje italiano aplicado a mano que a muchos les ha parecido la cosa más hortera vista de una vida y a otros la máxima expresión de glamour. El colofón final ha sido una fiesta de pijamas, fiesta de pizzas, fiesta de la espuma y baile de máscaras.

Ayer se celebró el funeral por Manuel Zarzo, donde los hermanos Flavia y David se dieron un beso en público en la puerta de la parroquia de San Sebastián, donde se ha celebró el funeral por el actor.

Nuria González emitió el viernes un comunicado para acabar con las informaciones sobre la herencia de Fernando Fernández Tapias, donde alega que se están publicando informaciones de "carácter personalísimo" y señala que esta se reserva el derecho de iniciar cuantas acciones la asisten con el único objetivo de defender "los derechos fundamentales vulnerados tanto de su fallecido esposo como de ella misma". El comunicado insiste en que se ha excedido el "ejercicio de las libertades públicas de información y de expresión" y hace referencia al artículo 20.4 de la Constitución confirmando que se velará por esta protección en cuantas ocasiones se requiera.