Peggy Gallagher, la instigadora de la inminente reunión de Oasis

El esperado regreso sobre los escenarios de Liam y Noel Gallagher, alma y cabeza de la banda británica de rock Oasis, es ya una realidad. Lo que apuntaba nada más que a un anhelo de sus fans sucederá este 2025 con sendos conciertos en Reino Unido e Irlanda. Este mismo jueves comienza la gira más esperada de los últimos 15 años.

Serán 14 fechas con paradas en el Principality Stadium de Cardiff (4 y 5 de julio); Heaton Park de Manchester (11, 12, 19 y 20 de julio); el estadio Wembley de Londres (25, 26 de julio y 2, 3 de agosto; Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo (8 y 9 de agosto) y el Croke Park de Dublín (16 y 17 a de agosto).

Lo que parecía una reconciliación imposible entre hermanos está a punto de cumplirse gracias, en parte, nada más y nada menos que al amor de madre. Así lo ha afirmado Peggy Gallagher, progenitora los hermanos rebeldes del brit pop, en una entrevista con Irish Mail on Sunday: "Sí, fui yo la instigadora. Pero al final, ¿no habría ocurrido de todas formas, tarde o temprano? Fue una decisión de ellos, obviamente. No se puede obligar a las personas a hacer algo que no quieren. Pero yo solo les dije: ‘Vamos, dejaos de tonterías y seguid adelante’".

Se estima que el reencuentro podría generar una cantidad de 400 millones de libras entre entradas, merchandising, patrocinios, etc, con hasta 50 millones de libras para cada hermano. Sin embargo, el dinero no es lo que atrae a la señora Gallagher, que vive desde hace décadas en la misma vivienda sencilla de Manchester. "Nadie quiere ver a sus hijos peleados para siempre. Me alegra que hayan hecho las paces, aunque estaré contenta cuando todo esto haya terminado, porque me estresa demasiado", reconoció.

El propio Noel confesó en 2024 que su madre no le ha dado ninguna importancia a la gira musical más allá de lo personal. "A mi madre le importaba un bledo. Nunca le importó nada, ¿sabes cómo son las madres irlandesas? Cuando le confirmamos que íbamos a volver, dijo: ‘Claro, será genial’. Y eso fue todo".

La intención es que Peggy acompañe a sus hijos a alguno de los conciertos en Irlanda, pero acaba de someterse a una operación de rodilla, por lo que actualmente no está segura de si estará en condiciones para viajar desde Manchester: "Espero poder ir al concierto de Oasis en Dublín en agosto si puedo desplazarme. Ese es mi plan (...) Sé que los fans irlandeses están encantados. Hay mucha ilusión en Irlanda por la gira de reunión y será un placer ver a la familia allí, incluyendo a mi hermana Kathleen. Tengo muchas ganas de ir a Dublín", reconoció.