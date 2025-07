Cristina Pedroche se enfrenta a una nueva polémica por no ponerle pendientes a su hija

Los discursos de Cristina Pedroche siempre van acompañados de polémica, y desde que se ha convertido en mamá todo lo que envuelve a los niños y la maternidad es objeto de debate. La presentadora abrió ronda de preguntas en sus redes sociales en la que es su última etapa de embarazo de su segundo hijo.

Una de las cuestiones que ha decidido responder Pedroche es: ‘¿Pendientes si o pendientes no a los bebés?’, cuando una seguidora le ha preguntado por los pendientes de su primera hija Laia. Con rotundidad la colaboradora ha defendido su opinión: "Por supuesto que no".

"No concibo hacer pasar un mal rato a un bebé por cuestión estética", explica la presentadora en sus redes sociales. Insiste en que "le da igual" los contrarios que le dicen que ahora "los hacen con mucho cariño" o que "casi nunca se infectan". "No pienso correr el riesgo por el mero hecho de que sea una niña", destaca. Cristina siempre ha defendido que se trata de un aspecto social y por estética dirigido únicamente hacia las mujeres, de esta forma cuestiona la existencia de la presión estética que se ejerce sobre las niñas desde bebés. "Porque si es niño no se hace, ¿no?", reflexiona, "¿Qué nos quieren decir con esto, que no somos suficientemente bonitas y nos tienen que poner dos pendientes?".

"Yo no lo veo", comenta. Asimismo, Pedroche ha comentado que será un tema que hablarán "cuando sea mayor". "No soy yo nadie para negar que me encantan los pendientes pero no en bebés", sentencia.

No a los pendientes en bebés

No es la primera vez que la presentadora responde a la pregunta ¿Pendientes si o pendientes no? En el podcast de Poco se habla, la invitada relató: "Yo a mi hija no le pongo pendientes, aunque yo tenga 6.000".

"Visto así es muy feo", reflexionaba hace unos meses, haciendo referencia a la estética de la figura femenina.