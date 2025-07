Bertín Osborne desvela el verdadero motivo de su retirada de los escenarios en 2026

Bertín Osborne anunciaba hace unos días que se retirará de la música durante una entrevista que el artista concedía a una cadena de televisión ecuatoriana, donde informaba que dentro de unos meses se despedirá de su carrera como cantante.

Ahora, el presentador de televisión ha hablado ante las cámaras de los medios de comunicación sobre esta decisión y ha confesado que su intención es dejar de hacer giras: "A lo mejor me quito de las giras, pero voy a intentar hacer una bonita y larga aquí y en América para despedirme un poco", ha confesado, confirmando la información que ofreció este medio cuando saltó la noticia.

Bertín "entiende" que "son muchos años" en el campo de la música y esta "ha cambiado" tanto que no se ve capaz de de actualizarse: "No conozco a nadie, el 80% no sé quiénes son", por lo que entiende que ha llegado el momento de decir adiós para siempre.

Fue en el programa 'EsTAmañana' donde el artista comentó que sería en el año 2026 cuando se retire oficialmente de los escenarios.

Gira por España y Latinoamérica

Fuentes cercanas al cantante aseguraron a nuestro compañero Carlos Pérez Gimeno que es una decisión muy meditada y que le gustaría hacer una gira de despedida por España y que también incluirá algunos países de Latinoamérica. Los planes son empezar alrededor del mes de marzo y terminar en noviembre.

A nivel personal, aseguran que la relación con Gabriela Guillén, la madre de su hijo pequeño, cada vez es más fluida y han conseguido llegar a un equilibrio emocional y económico por el bien del hijo que comparten. Asimismo, también le gustaría volver a llevarse bien con la prensa, después de meses de tensión tras su controvertida entrevista en la que se negaba a ejercer como padre del menor. Unas palabras muy criticadas, que el propio Bertín tuvo que corregir con el tiempo.

A Bertín nunca le falta trabajo y su paso por el programa de 'Tu Cara Me Suena', ha sido todo un éxito. Incluso le hemos podido ver caracterizado de María del Monte, mostrado su lado más divertido, dado el gran sentido del humor del que siempre ha hecho gala.