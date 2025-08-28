Qué fue de Alejandro Albalá, el exnovio de Isa Pantoja y Sofía Suescun que vuelve a la televisión

​Alejandro Albalá será concursante de Supervivientes All Stars, tal y como confirmó la cadena el pasado miércoles. Albalá, que saltó a la fama por sus mediáticas relaciones con Isa Pantoja y después con Sofía Suescun, se une así a la lista de concursantes confirmados compuesta hasta ahora por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila o Kike Calleja, entre otros.

Durante años acaparó la información rosa y multitud de horas de televisión en Telecinco, participando en programas como Gran Hermano Dúo (2019) y Supervivientes (2021). Tras una larga temporada alejado de los medios de comunicación, con su participación en el reality de Honduras confirma su regreso a la vida pública. "He estado un tiempo fuera de la televisión pero qué mejor manera de volver por todo lo alto", dice en su vídeo de presentación.

Tras su paso por Supervivientes, un programa que abandonó como 11º expulsado, se le perdió la pista a pesar de ser un rostro habitual de la cadena. Según contó en Sábado Deluxe (antes de su desaparición), decidió cambiar de rumbo y se convirtió en empresario de su propio negocio: un estanco en el madrileño barrio de Carabanchel. Según explicó él mismo, con el dinero que ganó en televisión invirtió entre "entre 300.000 euros y un millón" para poder ponerlo en marcha.

Se trata de un negocio rentable que le reporta más de 3.000 euros al mes y del que él mismo se hace cargo, ya que se encarga de su gestión, cuentas, pedidos y la atención al público en el turno de mañana. Albalá lleva ahora una vida tranquila y se puede permitir vivir de forma acomodada en el barrio de Salamanca y disfrutar de viajes.

Su nueva vida le permite disfrutar de más tiempo libre y alejarse del ruido mediático para centrarse en sí mismo. De hecho en los últimos años ha experimentado un notable cambio físico del que presume en sus redes sociales. Sin embargo, nunca descartó la idea de volver a la televisión si recibía una buena oferta económica, ya que tal y como contó, su prioridad es mantener la estabilidad que ha conseguido tras una larga temporada bajo el foco mediático y lo que ello conlleva.