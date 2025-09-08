Accedemos al interior del mausoleo de Camilo Sesto: el monumento abrirá al público en breve

Coincidiendo con el sexto aniversario de la muerte del cantante de Alcoy, Libertad Digital / esRadio ha accedido al interior del monumento funerario ideado por Lourdes Ornelas, la que fuera madre de su hijo y su mano derecha.

El 8 de septiembre de 2019 fallecía Camilo Sesto víctima de la enfermedad, rodeado de algunos de los que quisieron controlar su fortuna y quizá su relación con el exterior pero con el reconocimiento de todos los que le quisieron, con su legión de fans a la cabeza. Ahora, coincidiendo con esa fecha, la madre de su hijo, Lourdes Ornelas, ha querido enseñarnos cómo está quedando el mausoleo que honrará al artista en su tierra natal, Alcoy, en la parcela número 49 del cementerio municipal San Antonio Abad.

Lourdes lleva años dedicándose a recordar la figura del cantante. Y a rentabilizar lo mucho qué ganó y qué, gracias al al trabajo de la mexicana, se ha multiplicado.

Interior del mausoleo de Camilo Sesto

Y con su monumento funerario ha cumplido con las dos premisas del artista alcoyano: que la construcción transmita paz y que respete su laicismo. Camilo no creía en ningún dios y manifestó en vida su deseo de que todo lo que tuviera que ver con su destino se alejara de la religión.

Retraso en las obras

Ahora, a unas semanas de que se inaugure oficialmente, en las imágenes puede apreciarse el resultado final. El panteón tenía que haberse terminado hace ya casi un año pero la burocracia ha provocado varios retrasos provocados por la introducción de cambios en los materiales escogidos o de los permisos preceptivos del Ayuntamiento. Con las obras se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan.

Lápida mausoleo Camilo Sesto

Su autor es el arquitecto Miguel Botella Ruiz Castillo, que ha trabajado codo con codo con Lourdes para ponerlo en pie. Lo ha financiado su hijo Camilo Blanes y ella se ha encargado de la "dirección de obra", y por eso lo han hecho a su gusto. Paredes blancas impolutas, formas geométricas, mármol combinado con madera, un estanque que produce paz y dos bancos que permitirán a los seguidores del artista acompañarle. En el interior, una reproducción de su rostro. Fuera, un homenaje a los padres del artista, con una inscripción con sus nombres: Joaquina Cortés Garrigós y Eliseo Blanes Mora. Y mucha luz natural que entra por el techo

Porque las cenizas de Camilo Sesto van a ser depositadas en el monumento. Lourdes Ornelas las colocará en un lugar oculto para evitar que sean profanadas y para que descansen junto a las de sus padres.