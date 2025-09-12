Paloma Cuevas celebra su 53º cumpleaños rodeada de Luis Miguel, sus padres y amigos en Madrid

Este 11 de septiembre, Paloma Cuevas ha cumplido 53 años, y ha querido celebrarlo rodeada de sus padres, así como por su círculo más cercano de amigos que no dudaron en acompañarla en este día tan especial para ella, y que se celebró en el exclusivo hotel Four Seasons, ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol.

Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas y Mamen Sanz

El tono de la jornada quedó reflejado en las palabras que la propia Paloma compartía días antes en redes sociales: "La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que late en dos almas", escribía junto a una fotografía con Rosa Clará.

La lista de invitados estuvo encabezada por Paloma Díaz y Victoriano Valencia, padres de Paloma, muy felices por poder celebrar junto a su hija su cumpleaños y reafirmando ese vínculo que la propia Paloma ha descrito en más de una ocasión al llamarlo "el hombre que da sentido a mi vida".

Gema Ruiz y Juan Díaz

Por otro lado, entre los asistentes, no faltaron los amigos habituales como Gema Ruiz acompañada de su marido Juan Díaz, así como Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González Blanco, que acudió algo más tarde que su esposa, Mamen Sanz.

Tampoco quisieron perderse la cita Patricia Cerezo, que acudió junto a su pareja, Kiko Gámez. Patricia no dudó en compartir en Instagram una imagen de ambas bailando para felicitar a su amiga.

Luis Miguel, pareja de Paloma, también asistió a dicha celebración, si bien no fue visto entrar al hotel, pero sí recibió a los invitados, ya que él fue uno de los encargados de organizar esta cena de celebración para Paloma.