Paloma Cuevas celebra su 53º cumpleaños rodeada de Luis Miguel, sus padres y amigos en Madrid

Paloma ha reunido a su círculo de amigos más cercano en un céntrico hotel de Madrid.

Este 11 de septiembre, Paloma Cuevas ha cumplido 53 años, y ha querido celebrarlo rodeada de sus padres, así como por su círculo más cercano de amigos que no dudaron en acompañarla en este día tan especial para ella, y que se celebró en el exclusivo hotel Four Seasons, ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol.

margarita-vargas-luis-alfonso-de-borbon-mamen-sanz-cumpleanos-paloma-cuevas.jpg
Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas y Mamen Sanz

El tono de la jornada quedó reflejado en las palabras que la propia Paloma compartía días antes en redes sociales: "La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que late en dos almas", escribía junto a una fotografía con Rosa Clará.

La lista de invitados estuvo encabezada por Paloma Díaz y Victoriano Valencia, padres de Paloma, muy felices por poder celebrar junto a su hija su cumpleaños y reafirmando ese vínculo que la propia Paloma ha descrito en más de una ocasión al llamarlo "el hombre que da sentido a mi vida".

gema-ruiz-juan-diaz.jpg
Gema Ruiz y Juan Díaz

Por otro lado, entre los asistentes, no faltaron los amigos habituales como Gema Ruiz acompañada de su marido Juan Díaz, así como Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González Blanco, que acudió algo más tarde que su esposa, Mamen Sanz.

cumpleanos-paloma-cuevas-patricia-cerezo.jpg

Tampoco quisieron perderse la cita Patricia Cerezo, que acudió junto a su pareja, Kiko Gámez. Patricia no dudó en compartir en Instagram una imagen de ambas bailando para felicitar a su amiga.

Luis Miguel, pareja de Paloma, también asistió a dicha celebración, si bien no fue visto entrar al hotel, pero sí recibió a los invitados, ya que él fue uno de los encargados de organizar esta cena de celebración para Paloma.

