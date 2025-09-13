La cantante Tamara vive con su exmarido, con quien tiene cuatro hijos, pese a estar divorciados

Curiosa decisión de la cantante de boleros Tamara quien, después de estar casada veinte años con el empresario canario Daniel Roque Rosales, y acceder al divorcio, no le ha importando que su ex continúe residiendo en la misma casa que ella tiene en Sevilla. Una prueba de que, de alguna manera, lo sigue queriendo. No es que sea algo del todo sorprendente, pues hay parejas, separadas o no de hecho, que por dificultades económicas sobre todo, siguen habitando bajo el mismo techo. En el caso de Tamara, no es esa la razón. Pero ninguno de los dos ha sabido explicar el por qué de ese modo de vida. Los cuatro hijos del matrimonio roto, siendo la primogénita ya mayor de edad, sin duda han tenido mucho que ver para que estén, digamos juntos, pero no revueltos. Uno de ellos sufre un leve autismo. Lo único que Tamara confesó acerca de su fracaso sentimental fue esto: "A veces el amor no es suficiente en una pareja". Desde luego, no se le ha conocido otra desde que en marzo último anunciaron su ruptura. En ‘Diez Minutos’ ella declaraba que los hombres le tenían miedo, pues ninguno se le ha acercado últimamente.

Atravesó Tamara un periodo complicado, depresivo, post-parto, cuando nació uno de sus hijos. La cantante requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico, del que por fortuna pudo recuperarse.

Tamara Macarena Valcárcel Serrano cumplió cuarenta y un años el pasado 27 de junio. Hija de la bailaora y cantaora Matilde Salazar y nieta de Rafael Farina, aquel gitano que tanto cantó a su Salamanca bendita, y Fernanda Romero. Ha cumplido un cuarto de siglo como intérprete de boleros, baladas, rancheras y pop latino. Volvió este verano a grabar "Si nos dejan", uno de sus mayores éxitos discográficos. Ha vendido dos millones y medio de copias en España y un millón en Hispanoamérica.

Tiene álbumes donde rinde homenaje a Julio Iglesias, Roberto Carlos, Marco Antonio Solís, Rocío Jurado, y está de gira con la leyenda "25 años de corazón". Su espectáculo, mano a mano, cuenta con la presencia del valenciano Francisco, pareja musical desde hace una temporada. Ella, a quien ha admirado siempre es a Luis Miguel. Desde que era una niña y habíase dado a conocer en un programa de televisión, "Menudas estrellas", sección infantil, imitando a "Pocahontas" y a Laura Pausini.