El cantante Pablo López y Laura Rubio se dan su segundo 'sí, quiero' en Cádiz

Dos meses después de la íntima y discreta celebración religiosa de su enlace en Madrid, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a darse el 'sí, quiero' en una ceremonia que ha tenido lugar en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, concretamente en la finca La Casería de Tomillos.

A diferencia de la ceremonia que tuvo lugar en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Madrid -a la que solo asistieron sus familiares más cercanos-, en esta ocasión y contra todo pronóstico, el cantante malagueño y su mujer han querido compartir su felicidad con los medios apostados a las puertas de la finca en la que ha tenido lugar el evento para agradecer su presencia y compartir sus primeras impresiones en este día tan señalado para ellos: "Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor". Además, explicaban que "hace tiempo fue una ceremonia un poco más íntima" y en este caso querían compartir su felicidad con las personas que forman parte de su vida.

Ha sido en ese momento cuando hemos podido ver el vestido de Laura, que era un vestido dos piezas con corpiño de encaje de escote corazón, flores y hojas bordadas en los hombros, y falda de corte sirena con una discreta cola. Sobre su melena suelta y ondulada, Laura ha lucido una corona de flores blancas, de donde salía un velo vaporoso. En cuanto al ramo de novia, ha llevado un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga, en un claro homenaje a su marido. El artista andaluz, por su parte, apostaba por un elegante chaqué.