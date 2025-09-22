Lando Norris proclama su amor por la actriz Magui Corceiro, ex de Joao Félix

Lando Norris ha hablado por primera vez públicamente de su noviazgo con Magui Corceiro, cuya relación y posterior ruptura con el ex jugador del Atlético de Madrid, Joao Felix, fue muy sonada. El piloto de Fórmula 1 ha concedido una entrevista a la edición británica de la revista Vogue en la que asegura que se conoció a la modelo y actriz portuguesa hace unos años pero no fue hasta este año cuando comenzaron a salir.

Fue en el 2023 cuando, coincidiendo con los últimos meses de noviazgo con Felix, comenzaron los rumores de affaire con el inglés, que continuaron en 2024. La presencia de Magui este año en varios grandes premios junto a la familia de su chico confirmaron el secreto a voces, pero el beso que se dedicaron tras la victoria de Norris en el Gran Premio de Hungría el pasado mes de agosto terminó de hacer las delicias de los fans.

not lando & magui kissing after his hungarian gp win.. 4s are about to crash OUT pic.twitter.com/NPOMCl2udo — kahlumi (@OL1VERBEARMAN) August 3, 2025

En su entrevista, el piloto de McLaren se deshace en elogios hacia la guapísima actriz. "¿Qué hace tan especial a Magui?", le preguntan, a lo que él contesta que "todo". "Es alguien con quien puedo ser yo mismo, tiene los pies en la tierra pero a la vez tiene una vida algo alocada. Me gusta cuando simplemente podemos alquilar un barco durante un día o simplemente irnos a casa juntos y relajarnos".

Según cuenta, pasaron tres noches seguidas viendo El verano que me enamoré, la serie de moda de Prime Video, por elección de su chica. "El cambio más grande que quiero hacer es que le guste el golf. Ella odia el golf", bromea. Sin embargo, el escrutinio al que someten su relación en las redes sociales es algo que le preocupa, ya que siempre ha sido un hombre muy discreto y ella es muy popular, especialmente en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores.

"No creo que nadie pueda leer un comentario negativo y seguir adelante como si nada. No quieres ver críticas sobre nadie pero ella es consciente y lo lleva bien", asegura, confesando que las críticas le afectan aunque "mucho menos que antes". "Ahora le presto mucha menos atención", indica, por lo que ha decidido dejar que lo suya fluya de forma más natural. Tras la entrevista, puede que los fans les vean por fin posar juntos en alguna foto o evento.