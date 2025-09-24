Mar Flores presenta sus memorias con la ausencia de su hijo Carlo: "No echo de menos a nadie"

Mar Flores ha presentado su libro de memorias 'Mar en calma' ha atendido a las preguntas de la prensa sin pelos en la lengua y "sin miedo" a las consecuencias que pueda tener su testimonio.

Una presentación a la que han acudido rostros conocidos como Boris Izaguirre, Tania Llasera, Jaime Astrain, Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, diseñadores de Malne, o su sobrina, Laura Matamoros. Aunque, sin duda, la ausencia más sonada ha sido la de su hijo, Carlo Costanzia, y la pareja de este, Alejandra Rubio.

Ante esa ausencia tan notable, Mar ha asegurado que "está apoyándome toda la gente que me quiere" y que "no echo de menos a nadie" porque "todos los que pueden han venido y los que no, no les echo de menos". Además, ha aclarado que "aquí no hay ninguno de mis hijos y no echo de menos a nadie, unos porque no quieren ser famosos y Carlo en concreto porque está trabajando como un loco". De esta manera, la modelo ha zanjado cualquier tipo de especulación sobre la relación con entre madre e hijo.

Al preguntarle si tiene miedo a las demandas que puede recibir, Mar se ha sorprendido: "Pero, ¿por qué me van a demandar?" y al explicarle que Carlo Costanzia padre había asegurado que la modelo estaba mintiendo y que iba a tomar las medidas legales oportunas: "voy a pedir amparo a la justicia. Haré lo que tenga que hacer" durante su aparición televisiva del pasado viernes. Mar ha contestado que no está pendiente de la prensa ni de los programas pero ha dejado claro que "si hay algo de lo que me siento orgullosa es de estar hoy aquí en calma y en paz, de haber perdonado a las personas que me han hecho daño y de sentir que no tengo que dar un paso agresivo hacia nadie".

También ha asegurado que "no se olvidan los malos ratos ni el sufrimiento", pero sí "se perdona" y en ese aspecto considera que "este libro es un trabajo de salvación y sanación". Además, ha confesado que le hubiera gustado "no mencionar a nadie en el libro", pero "es mi vida y han formado parte de mi vida" y si "a estas personas no les gusta, lo siento mucho, pero he aprendido mucho".

Mar ha querido hacer hincapié en que ya no es aquella mujer que guardaba silencio o se daba la vuelta: "Hubo un momento de mi vida que tuve mucho miedo y me he escondido o me he callado. Quizá he retirado denuncias. Pero que hoy en día no tengo miedo, no me voy a esconder y si me ponen una denuncia pues iré adelante, y si la tengo que poner pues la pondré también", ha afirmado.