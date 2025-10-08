Desde fundas de cojines hasta un mueble bar de 28.000 euros: la lista de boda de Cayetano y Bárbara Mirjan

Toda boda tiene una compensación, además de la anímica. Y con la Grandeza Española no podía ser diferente. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casaron el sábado 4 de octubre en Sevilla, pero sus 260 invitados habían recibido meses antes el tarjetón con la invitación y las indicaciones para acudir al evento… además de la lista de boda creada para la ocasión, con su consiguiente contraseña de acceso.

Se ha hablado mucho de las listas de bodas "ficticias". Los novios eligen una serie de objetos y complementos en tiendas o grandes almacenes y después los intercambian por el dinero obtenido. Las listas de boda virtuales han facilitado todo este proceso. Ya no hay sobres en bandejas de plata repletos de billetes y ahora se lleva colgar tus peticiones en Internet.

Bárbara y Cayetano han hecho lo que tantos novios casaderos hacen, pedir dinero. Y ya veremos a qué lo dedican.

Un viaje austral

Bajo un fondo de flores blancas sobre el que leemos el nombre de los contrayentes, encontramos la larga lista de objetos que quieren recibir como regalo. En total, cerca de 80 enseres entre cojines, lámparas, cuberterías o muebles que, sin embargo, quedan eclipsados por el regalo estrella: el viaje de novios. Bárbara y Cayetano piden aportaciones para viajar a un destino que no se aclara. "Contribución libre a nuestro viaje de novios", podemos leer. Solo la imagen de un acantilado nos revela que su destino será a un país con buenas vistas y paisaje marino. Beatriz Miranda escribía en La Otra Crónica de El Mundo que la pareja ha señalado que su deseo es viajar a una zona en la que puedan disfrutar del verano austral, como Indonesia o Australia, porque los novios quieren escapar del frío. El viaje no será hasta dentro de unos meses porque los dos tienen compromisos que cumplir. Bárbara nos ha confirmado su intención de acudir el 6 de noviembre a la fiesta de aniversario de OK Diario, que ella misma ha ayudado a organizar cuando trabajaba para el digital de Inda.

Además del viaje, los novios ofrecen la posibilidad de financiar otros enseres con los que, suponemos, decorarán su hogar. Además de preparar la boda, Bárbara ha estado inmersa en las obras de su casa de Marbella, en la que podría colocar algunos de los objetos que ha incluido en la relación.

Entre ellos, encontramos pocas excentricidades. Se trata de útiles básicos en un domicilio. El más caro es un "bar armario" llamado "Nunca Llena Ceccotti" valorado en 28.000 euros. Pero también hay regalos aptos para bolsillos menos pudientes, como un juego de cubiertos Silver que cuesta 250 euros o un conjunto de servilletas "Marieta Morado" valoradas en 150.

Los novios también han seleccionado una vajilla decorada con una flor de lis rosa, que es uno de los muchos emblemas del escudo de la Casa de Alba, u objetos más prácticos como varios sofás de jardín de ratán. Todos los artículos se venden en algunas de las tiendas de decoración más frecuentadas por la jet: Becara, Borgia Conti o Rue Vintage 74. En este establecimiento han elegido varias lámparas.

También hay espacio para el arte en el listado. Desde una fotografía de Federico Oria hasta una obra de Jordi Alcaraz valorada en 4.500 euros. Y muchos cojines. Al menos siete juegos, entre ellos el diseño "Yakisugi" de Isabelle Yamamoto.

Hay que aclarar que no todos los enseres han sido cubiertos. De momento, apenas una treintena ha sido cubierta. Todavía quedan más de cincuenta, aunque seguramente su viaje de novios haya sido el regalo estrella.