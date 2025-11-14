Aitana Ocaña vivió una noche inolvidable en los Latin Grammy 2025, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con 26 años, la artista catalana se alzó con el primer gramófono de su carrera, un galardón que reconoció el mejor diseño de empaque por su álbum Cuarto Azul, consolidando así su proyección internacional.

Visiblemente emocionada, Aitana confesó que nunca imaginó verse sobre ese escenario con un Latin Grammy en la mano: "Esto es muy fuerte para mí. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar". La artista que estuvo nominada también en 2019 no imaginaba que su vuelta a Las Vegas se repetiría, pero esta vez, para ganar. En su discurso agradeció a la Academia y a todo el equipo que ha trabajado con ella destacando el papel fundamental que han tenido en este logro.

El momento más personal llegó cuando se dirigió a sus seres queridos y a el streamer Plex a quien declaró su amor abiertamente entre los aplausos : "Gracias a mi familia que me ha acompañado estos días a a mi novio Dani que le quiero con todo mi corazón"

Aitana gana su primer Latin Grammy y se lo agradece a su novio Plex con un "le quiero con todo mi corazón", Alejandro Sanz le roba el premio a Bad Bunny y Rapahel vuelve a los escenarios con la promesa "de volver muchas veces" pic.twitter.com/EpvzHW9m6e — Libertad Digital (@libertaddigital) November 14, 2025

"Y de verdad que gracias a a todos y cada uno de vosotros", comentaba sobre su público que le ha seguido desde la salida de la Academia de Operación Triunfo.

Espero no olvidarme de nadie. Es que realmente somos muchísimos, Pero gracias por por este momento", agradecía ilusionada. "No me lo no me lo creo. En serio", insistía emocionada.

Los looks y la gran actuación de Aitana

Para esta gran cita, Aitana volvió a destacar por su estilo. Sorprendió en la alfombra roja con un look que mezclaba la estética romántica con un aire gótico, luciendo un vestido de inspiración victoriana con transparencias, lentejuelas y un corsé halter.

Además de recoger su premio, la cantante interpretó "6 de febrero" en un espectacular número inspirado en la atmósfera de Cuarto Azul , frente a un tocador con una atmósfera azul, el color de su nueva era musical.