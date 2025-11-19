El programa La Revuelta fue testigo de un reencuentro muy especial. Paula Badosa visitó a su ex, David Broncano, generando momentos llenos de complicidad y risas. La relación entre ambos, breve pero intensa a finales de 2020, dejó buenos recuerdos que afloraron durante la entrevista.

La tenista llevó consigo un par de regalos con carga humorística y nostalgia: unas zapatillas personalizadas y una foto enmarcada de ambos entrenando al tenis, acompañada de la dedicatoria "Para mi former coach".

"Te estabas tirando el rollo de que habías entrenado a una tenista profesional", comentaba Badosa sobre la reciente entrevista de Rosalía en La Revuelta. Broncano se excusaba en que "no dije nombres" pero estaba claro que su referencia era Paula. "Que quede claro que sí", afirmaba la tenista haciendo entrega de la imagen.

"Cuando te conocí estabas la 90 y pico, ya eras una tenista muy prometedora, y gracias al coaching, a número 2", presumía Broncano.

Además, durante el programa mostraron unas imágenes plagadas de nostalgia y recuerdos entre la expareja, donde se ve a Broncano lanzándole las pelotas.

El gesto provocó carcajadas y mostró que, pese a haber terminado su romance, mantienen una relación cercana y cordial.

Además del reencuentro, Badosa participó en el juego de preguntas del programa, donde habló de su patrimonio y su vida personal. Confirmó que, entre premios y patrocinios, su fortuna supera los 20 millones de euros, y compartió con humor que está actualmente soltera, tras separarse recientemente de Stéfanos Tsitsipás.

No faltaron guiños inesperados al comentar sobre el último disco de Rosalía, y el propio Broncano hizo referencia a la publicación de "La Perla" en sus redes, un detalle que algunos interpretaron como una indirecta hacia su ex, pudiendo ser Stéfanos o David. Entre bromas y confesiones, quedó claro que Paula y David disfrutan de su amistad y saben reírse del pasado.