María Cerqueira reacciona al nuevo romance de Cayetano Rivera y Gemma Camacho: "Ella fue el motivo de la ruptura"

La incipiente historia de amor entre Cayetano Rivera y la reportera de 'El tiempo justo' Gemma Camacho ha causado un gran revuelo en Portugal, el país natal de María Cerqueira, la última novia del torero. Y es que según la prensa portuguesa, la pareja -que rompió el pasado mes de mayo tras 2 años de relación- podría haber tenido un acercamiento en París cuando ambos coincidieron el pasado octubre durante la Semana de la Moda, donde desfilaba la hija de María.

Una segunda oportunidad que ha quedado descartada tras salir a la luz que Cayetano llevaría un tiempo viéndose con Gemma Camacho. Ha sido la propia reportera quien ha hablado con sus compañeros de cadena afirmando que aunque de momento "no se trata de algo muy serio, Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos. Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntas o separados", ha recalcado.

Mientras la reportera lleva con naturalidad la expectación que se ha creado por su relación con Cayetano, María Cerqueira ha reaccionado a la nueva ilusión del hijo de Carmen Ordóñez. Tal y como aseguraron en 'Vamos a ver' la portuguesa "ha pasado página y le da exactamente igual la nueva relación del torero. Ambos se llevan bien, aunque ahora mismo María se preocupa más por lo que le ha pasado a Cayetano estos días que por su nueva ilusión o amiga especial".

Ha sido el colaborador Kike Calleja quien ha revelado que fue María la que tomó la decisión de romper con Cayetano, y que el motivo fue que la presentadora habría visto mensajes de su novio y Gemma Camacho que no le habrían hecho ninguna gracia y que no le sentaron nada bien.