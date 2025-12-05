La "absurda" presentación del libro de don Juan Carlos: "Ha roto en dos a la familia del Rey"

La presentación en Madrid de las polémicas memorias del Rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y escritas por la periodista y biógrafa francesa Laurence Debray, tuvo lugar este miércoles, 3 de diciembre con un carácter discreto, casi clandestino, y bajo fuertes medidas de seguridad, aunque arropada por una parte importante de su círculo familiar y social.

La escritora francesa Laurence Debray, que ha trabajado con el monarca durante tres años, fue la anfitriona del evento, que sirvió también como firma de ejemplares. La figura más destacada en su llegada a la galería madrileña donde se realizó la presentación fue la Infanta Elena, quien quiso mostrar su apoyo incondicional a su padre y a la escritora. Su presencia fue uno de los principales focos de atención mediática.

Además de la Infanta, entre los asistentes se encontraban otros miembros de la familia y amigos cercanos del Emérito, como sus primas Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita. Estas presencias confirmaron el respaldo de parte del círculo más íntimo del monarca a la publicación, que el propio Don Juan Carlos escribió con la intención de "reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país", según palabras de Debray.

Paloma Barrientos, que acudió al evento, ha calificado la presentación del libro como "rara y absurda": "Me pareció no tanto la separación de una familia sino el apoyo a un señor que ya es mayor. Fue muy rara, absurda, en un sitio pequeñísimo, no estaba la editorial, la protagonista era ella, la escritora. Luego llegaron la Infanta Elena con su grupo de amigas. No he visto nunca una presentación clandestina. Faltaba que dieran cacahuetes o patatas fritas. Fue una presentación clandestina", ha explicado la periodista en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

Para el director del espacio, Federico Jiménez Losantos, que miembros de la familia real acudiesen es "una traición" a Felipe VI: "Entiendo la traición porque está en la naturaleza humana. Simoneta, María Zurita...¿esto qué es? Aquí lo que están apoyando es la degradación de la Corona. Van a tocarle las narices al Rey de España, como si fuese únicamente el marido de Letizia Ortiz."

Para la subdirectora del matinal de esRadio, Isabel González, este acto vuelve a romper en dos a la familia del Rey: "No acudían a apoyar a Juan Carlos I, acudían a apoyar a la escritora. Ellas son parte de la familia del Rey y se presentan en la presentación de un libro que bombardea a Felipe VI. El hecho de que se presente la hermana del Rey rompe otra vez la familia. Vuelve a hacer dos bandos que ya parecían reconciliados."